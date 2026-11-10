Sau 5 năm sử dụng, pin xe điện Ford Mustang Mach-E thế nào?

Dù ôtô điện đang dần trở thành dòng xe phổ biến tại nhiều nơi, những lo ngại vẫn hiện diện liên quan đến hạ tầng sạc, độ tin cậy và chi phí cao. Tuy nhiên theo InsideEVs, những lo ngại về việc pin hỏng sớm hay chi phí thay thế đắt đỏ dường như đang bị thổi phồng quá mức.

Gần đây, Ford thực hiện đánh giá tình trạng “sức khỏe” của khoảng 36.000 xe điện Mustang Mach-E đời 2021 và nhận được một số dữ liệu thú vị. Khoảng 95% số xe Mustang Mach-E nói trên còn giữ được dung lượng khả dụng của pin trong khoảng 87-97%, với con số trung bình được xác nhận là 92%.

Nhà sản xuất ôtô Mỹ cho biết đã thiết kế bộ pin với mục tiêu sử dụng ít nhất 10 năm, có thể duy trì 90% dung lượng khả dụng sau 100.000 dặm (khoảng hơn 160.000 km). Dữ liệu thực tế dường như cho thấy Ford đã thành công với mục tiêu này.

Trong số hơn 2.000 chiếc SUV điện Mustang Mach-E có đồng hồ ODO vượt ngưỡng 100.000 dặm, dung lượng pin khả dụng trung bình ghi nhận ở mức 91%.

Nghiên cứu nói trên cũng ghi nhận hơn 30 chiếc Ford Mustang Mach-E đời 2021 đã chạy hơn 200.000 dặm (khoảng hơn 321.000 km), với tình trạng “sức khỏe” pin trung bình đạt 88%.

Ford đã tổng hợp dữ liệu nói trên từ những chiếc Mustang Mach-E sử dụng pin niken-cobalt-mangan (NCM), trong khi một số xe điện Ford mới hơn sử dụng bộ pin lithium sắt photphat (LFP).

Đồng thời với công bố kết quả nói trên, Ford cũng chia sẻ vài mẹo để các chủ xe tận dụng tối đa chiếc xe điện. Phần lớn trong các mẹo này xoay quanh việc quản lý pin.

Một trong những mối nguy lớn nhất đối với pin xe điện hiện đại là nhiệt độ khắc nghiệt. Nhà sản xuất ôtô Mỹ khuyến cáo các chủ xe nên chủ động ổn định nhiệt độ trước cho xe khi đang cắm sạc, nhằm đảm bảo pin ở nhiệt độ tối ưu trước khi vận hành. Vào mùa hè, chủ xe cũng nên cố gắng tìm chỗ đỗ trong bóng râm.

Ford khuyến cáo chủ xe nên chủ yếu sử dụng bộ sạc Level 2, cố gắng tránh sạc nhanh DC trừ trường hợp thật sự cần thiết. Người dùng ôtô điện của Ford cũng có thể tham khảo ứng dụng Ford để nhận các khuyến nghị cụ thể về mức sạc cho xe.

Theo InsideEVs, hàng loạt nghiên cứu gần đây đều đi đến cùng kết luận, rằng pin xe điện hiện đại rất đáng tin cậy. Nhiều xe đạt mốc 100.000 dặm với dung lượng pin khả dụng vẫn đạt từ 90% trở lên.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những chiếc xe điện đã đi hơn 150.000 dặm (tương đương hơn 241.000 km) vẫn còn giữ được 81-91% dung lượng pin. So với thói quen sạc, quãng đường đi được tạo ra ít tác động hơn đến tuổi thọ pin.

Các bộ pin LFP bền bỉ hơn và có xu hướng dùng được lâu hơn, nhưng chúng có mật độ năng lượng thấp hơn so với pin NCM. Thời tiết lạnh giá cũng có thể làm giảm hiệu suất hoạt động của pin xe điện.

Tại Việt Nam, Ford Mustang Mach-E có duy nhất phiên bản Premium AWD, hiện có giá gần 1,7 tỷ đồng. Xe sử dụng pin dung lượng 88 kWh, phạm vi hoạt động tối đa 550 km/lần sạc đầy theo chuẩn WLTP.

Sau 9 tháng đầu năm, Ford Mustang Mach-E bán được 82 xe tại Việt Nam. Doanh số mẫu SUV điện đạt đỉnh hồi tháng 4 với 49 xe bàn giao thành công cho khách Việt.