Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, sáng 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với 467/485 đại biểu có mặt tán thành. Luật gồm 8 chương, 129 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Dự án nhà ở thương mại phải dành diện tích xây dựng nhà cho thuê

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về dự án Luật.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về dự án Luật. Ảnh: Đức Thanh

Theo Bộ trưởng, dự thảo quy định UBND cấp tỉnh quyết định việc chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội. Chính phủ quy định quy mô dự án, tỷ lệ diện tích đất ở phải dành để thực hiện nghĩa vụ này.

Đối với nhà ở cho thuê, dự thảo quy định nhà ở do Nhà nước tạo lập từ nguồn quỹ nhà ở của địa phương và nhà ở được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài nhà nước; đồng thời tiếp tục kế thừa chính sách nhà ở xã hội để cho thuê tại chương nhà ở chính sách.

Quỹ nhà ở là tổ chức có tư cách pháp nhân do UBND cấp tỉnh thành lập, tổ chức lại hoặc giao đơn vị hiện có để đầu tư xây dựng, tạo lập và quản lý quỹ nhà ở cho thuê, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Nhà nước tạo lập nhà ở cho thuê thông qua đầu tư xây dựng theo dự án; tiếp nhận nhà ở phục vụ tái định cư, tạm cư, nhà ở thuộc tài sản công; mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại của chủ đầu tư; đặt hàng, tiếp nhận, chuyển giao nhà ở của tổ chức, cá nhân hoặc sửa chữa, cải tạo, chuyển đổi công năng nhà ở.

Đối tượng được thuê nhà ở của Quỹ nhà ở phải là công dân Việt Nam, có khó khăn về nhà ở. Luật quy định thứ tự ưu tiên, trước hết là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật; người cao tuổi; hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trường hợp số lượng đối tượng trong một nhóm vượt quá số căn nhà còn lại thì thực hiện bốc thăm.

Về nhà ở xã hội, một nội quan trọng là quy định bán lại sau 5 năm theo hướng chỉ bán cho đúng đối tượng; giá bán do các bên thỏa thuận và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Cụ thể, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua, thuê mua, nếu có nhu cầu bán thì bên mua, thuê mua chỉ được bán lại cho chủ đầu tư hoặc đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội. Giá bán tối đa bằng giá nhà ở xã hội trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.

Sau thời hạn 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền, bên mua, thuê mua được bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội theo Luật nếu đã được cấp giấy chứng nhận. Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và phải nộp thuế thu nhập theo pháp luật về thuế.

Mỗi cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng theo quy định chỉ được mua hoặc thuê mua một căn nhà ở xã hội. Trường hợp bán, cho thuê mua vi phạm quy định về đối tượng hoặc điều kiện thì hợp đồng vô hiệu, bên mua, thuê mua phải bàn giao lại nhà ở; nếu không bàn giao thì UBND cấp tỉnh tổ chức cưỡng chế thu hồi.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi).

Làm rõ sở hữu căn hộ của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Một nội dung lớn được tiếp thu, hoàn thiện tại dự thảo Luật là về sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo quy định các đối tượng được sở hữu căn hộ chung cư không gắn với quyền sử dụng đất, gồm cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Riêng tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục kế thừa chính sách đã quy định tại Luật Nhà ở năm 2023, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Theo Luật được thông qua, khi tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện sở hữu căn hộ không gắn với quyền sử dụng đất bán lại nhà ở cho tổ chức trong nước, công dân Việt Nam thì bên mua được cấp giấy chứng nhận gắn với quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai.

Việc sở hữu phải bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh. Các địa phương lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong quá trình lựa chọn chủ đầu tư dự án, đồng thời xác định, công khai danh mục dự án cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc các trường hợp mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế căn hộ theo Luật chỉ được sở hữu không quá 30% số căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Cá nhân nước ngoài được sở hữu theo thỏa thuận nhưng không quá 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận; được gia hạn một lần theo thời hạn sử dụng còn lại của nhà chung cư nhưng không quá 50 năm nếu có nhu cầu.

Về quản lý, sử dụng nhà chung cư, Bộ trưởng cho biết, dự thảo đã quy định rõ những vấn đề được Hội nghị nhà chung cư quyết định, bổ sung cơ chế giám sát Ban quản trị, cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương; làm rõ quyền, nghĩa vụ của Ban quản trị và trách nhiệm bàn giao, cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì.

Theo dự thảo, Hội nghị nhà chung cư quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban quản trị; thông qua quy chế hoạt động, quy chế thu, chi tài chính, cơ chế giám sát Ban quản trị; lựa chọn đơn vị quản lý vận hành, thông qua giá dịch vụ và kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung.

Hội nghị quyết định việc giao Ban quản trị trực tiếp thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân phù hợp để thực hiện một số công việc. Việc thuê không làm thay đổi trách nhiệm của Ban quản trị. Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu và từ 20 căn hộ trở lên phải thành lập Ban quản trị; thành viên Ban quản trị phải là chủ sở hữu nhà chung cư./.