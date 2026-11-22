Ngày 21/11, với 467/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trước khi biểu quyết thông qua, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật.

Theo tổng hợp, có 141 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại tổ, 31 lượt phát biểu tại hội trường và 12 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu Quốc hội gửi ý kiến bằng văn bản, với tổng số 462 ý kiến đóng góp. Chính phủ đã rà soát, tiếp thu, giải trình các ý kiến và hoàn thiện dự thảo Luật.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các quan điểm tại Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương và Thông báo số 64 của Văn phòng Trung ương ngày 22/5/2026. Trong đó, chú trọng phát triển nhà ở hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với quy định về sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài, dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội. Một số quy định tiếp tục kế thừa chính sách tại Luật Nhà ở năm 2023, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

Về nghĩa vụ dành quỹ đất xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, dự thảo Luật quy định UBND cấp tỉnh quyết định việc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án để xây dựng các loại nhà ở này. Chính phủ được giao quy định cụ thể về quy mô dự án và tỷ lệ diện tích đất ở phải dành cho mục đích nêu trên.

Quang cảnh kỳ họp.

Đối với nhà ở cho thuê, dự thảo Luật quy định các dự án nhà ở cho thuê bao gồm nhà ở do Nhà nước tạo lập từ nguồn quỹ nhà ở của địa phương và nhà ở được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục kế thừa chính sách nhà ở xã hội cho thuê tại Chương về nhà ở chính sách.

Đáng chú ý, liên quan đến phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội, dự thảo Luật quy định việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội sau 5 năm, trong đó nhà ở chỉ được bán lại cho đúng đối tượng. Giá bán do các bên thỏa thuận và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với quản lý, sử dụng nhà chung cư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo Luật đã quy định rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của hội nghị nhà chung cư; đồng thời bổ sung cơ chế giám sát ban quản trị và cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương.

Dự thảo Luật cũng quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của ban quản trị nhà chung cư, trong đó cho phép ban quản trị trực tiếp thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân phù hợp thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của mình, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, giám sát. Bộ Xây dựng được giao quy định về hoạt động của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và trách nhiệm bàn giao kinh phí bảo trì.

Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 129 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.