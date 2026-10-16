Sau 5 năm khởi công, bệnh viện hơn 266 tỷ đồng ở Thái Nguyên chuẩn bị hoạt động

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (cơ sở 2) có tổng mức đầu tư trên 266,7 tỷ đồng, trên diện tích hơn 43.000 m2 tại phường Quyết Thắng (tỉnh Thái Nguyên) được khởi công năm 2021 với quy mô 310 giường bệnh.

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (cơ sở 2) gồm các khối nhà khám bệnh, cận lâm sàng, điều trị nội trú, hành chính, kỹ thuật nghiệp vụ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ.

Theo Sở Y tế Thái Nguyên, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục. Hiện bệnh viện đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để chuyển trụ sở, tổ chức hoạt động tại địa điểm mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất đề nghị bệnh viện rà soát các điều kiện, xây dựng phương án chuyển trụ sở phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh. Đồng thời quan tâm bố trí nhân lực, hoàn thiện các điều kiện phục vụ người bệnh, bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (cơ sở 1) hoạt động từ năm 1994 hiện đã xuống cấp. Bên cạnh đó, do xây dựng từ lâu, lại ít được đầu tư cải tạo, sửa chữa lớn nên khối phòng làm việc hành chính, các khoa điều trị, diện tích buồng bệnh của bệnh viện chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn Bộ Y tế. Do đó, việc đầu tư, xây dựng và đưa cơ sở mới vào hoạt động được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.