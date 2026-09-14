Sau 48 năm, người lính trở về quê nhà

Ngày 14/9, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Hội Cựu Chiến binh xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cùng thân nhân gia đình làm lễ cất bốc hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ về quê (tỉnh Thanh Hóa) an táng theo nguyện vọng gia đình.

Liệt sĩ Lê Thái Cơ, sinh năm 1955, trước khi hy sinh thuộc Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, cấp bậc Thượng sỹ; Y tá; hy sinh ngày 6/3/1978 tại chiến trường biên giới Tây Nam; được quy tập, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên Tây Ninh.

Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên Tây Ninh, nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Thực hiện nghi lễ cất bốc hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Thực hiện nghi thức cất bốc hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ được cất bốc tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Thực hiện nghi thức cất bốc hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Thực hiện nghi thức cất bốc hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Thực hiện nghi thức cất bốc hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Ông Lê Văn Trung, em ruột liệt sĩ Lê Thái Cơ (dẫn đầu) cùng các đơn vị thực hiện nghi thức cất bốc hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Các đơn vị tiễn biệt liệt sĩ Lê Thái Cơ trở về quê hương an táng. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN