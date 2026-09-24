Sau 40 năm gác lại ước mơ, tôi bán nhà ở tuổi 65 để đưa vợ đi du lịch

Tôi biết bán nhà là lựa chọn liều lĩnh, nhưng nếu không làm ngay, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ hối tiếc vì đã bỏ quên những ước mơ từng có.

65 tuổi, tôi quyết định sống cho điều mình từng bỏ lỡ

Tôi và vợ quen nhau từ thời trung học. Chúng tôi cùng trưởng thành, kết hôn, làm việc, nuôi con và cùng nhau đi qua những năm tháng khó khăn.

Ngày trẻ, hai vợ chồng từng mơ được đặt chân đến nhiều vùng đất trên thế giới, nhưng rồi công việc, tiền bạc, con cái và những trách nhiệm gia đình khiến giấc mơ ấy cứ phải gác lại.

Đến khi con trai trưởng thành, cuộc sống gia đình ổn định, chúng tôi mới có thời gian nhìn lại, tôi nhận ra mình đã 65 tuổi. Điều khiến tôi lo không còn là thiếu tiền hay thiếu thời gian, mà là đến cuối đời phải tự hỏi: “Tại sao ngày ấy mình không thử?”.

Sau nhiều lần bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định thực hiện chuyến đi mà cả hai đã chờ đợi hàng chục năm.

Số tiền bán nhà trở thành nguồn ngân sách chính cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Ảnh minh họa

Bán căn nhà chứa đầy ký ức và hành trình nắm tay nhau đi khắp nơi

Muốn có đủ kinh phí cho hành trình dài ngày, chúng tôi quyết định bán căn nhà ở trung tâm thành phố. Đó là nơi cả gia đình từng sống, nơi con trai lớn lên và lưu giữ rất nhiều kỷ niệm. Vì vậy, bán nhà không phải quyết định dễ dàng.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn dứt khoát. Tôi nghĩ ký ức không nhất thiết phải được giữ lại bằng một căn nhà, khi còn khỏe mạnh và còn có thể đi, chúng tôi muốn tạo thêm những kỷ niệm mới.

Số tiền bán nhà trở thành nguồn ngân sách chính cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Chuyến đi bắt đầu bằng niềm vui mà chúng tôi từng nghĩ chỉ có trong mơ. Hai vợ chồng nắm tay nhau đi bộ bên dòng sông Seine ở Paris, cảm nhận sự náo nhiệt tại Quảng trường Thời đại ở New York và lặng người trước những kim tự tháp Ai Cập.

Có những khoảnh khắc tôi tự hỏi tại sao mình không làm điều này sớm hơn. Sau hàng chục năm chỉ biết đến công việc và gia đình, cuối cùng chúng tôi cũng có thể sống chậm lại, cùng nhau khám phá những nền văn hóa và cảnh đẹp mà trước đây chỉ được nhìn qua sách báo.

Nhưng niềm vui ấy cũng đi kèm một vấn đề thực tế là tiền bắt đầu vơi nhanh. Chi phí ăn ở, đi lại, vé tham quan và nhiều khoản phát sinh khiến ngân sách của hai vợ chồng nhanh chóng hao hụt.

Gọi điện nhờ con trai và bất ngờ trước câu trả lời

Cuối cùng, tôi đành nhờ đến sự hỗ trợ tài chính của con trai. Thú thật, tôi biết yêu cầu này có phần quá đáng, chúng tôi đã bán nhà để đi du lịch, giờ lại nhờ con hỗ trợ thì bản thân tôi cũng thấy ái ngại.

Con trai tôi hiện đang điều hành một công ty lớn và có điều kiện kinh tế tốt. Tôi chỉ mong con hiểu rằng đây là ước mơ mà bố mẹ đã bỏ quên quá lâu.

Điều khiến tôi xúc động là con không trách móc hay phản đối. Con nói rằng bố mẹ đã vất vả cả đời, giờ là lúc tận hưởng cuộc sống và bảo chúng tôi cứ yên tâm thực hiện điều mình muốn. Nghe những lời ấy, tôi thực sự thấy nhẹ lòng.

Có con trai ủng hộ, chúng tôi tiếp tục hành trình. Sau khi nhận được sự hỗ trợ của con, hai vợ chồng tiếp tục khám phá những vùng đất mới.

Chúng tôi đến Ấn Độ, tận mắt ngắm Đền Taj Mahal; hòa mình vào thiên nhiên hoang dã trên thảo nguyên châu Phi và đặt chân đến Nam Cực, nơi những dòng sông băng tạo nên khung cảnh hùng vĩ. Mỗi nơi đi qua đều để lại những ký ức đặc biệt.

Nhìn lại, tôi nhận ra giá trị của chuyến đi không chỉ nằm ở những địa danh nổi tiếng. Quan trọng hơn, tôi được cùng người phụ nữ đã đồng hành với mình từ thời trẻ tận hưởng những năm tháng mà cả hai từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có.

65 tuổi, tôi không còn tiếc quyết định bán nhà

Nếu hỏi tôi có hối tiếc vì đã bán nhà để đi du lịch hay không, câu trả lời của tôi là không. Tôi không cho rằng ai cũng nên bán nhà hay phụ thuộc vào con cái để thực hiện ước mơ.

Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh và lựa chọn riêng, nhưng tôi tin rằng khi con cái đã trưởng thành, cha mẹ cũng có quyền sống cho những mong muốn của mình, miễn là quyết định ấy được cân nhắc phù hợp với khả năng thực tế.

Tuổi già không đáng sợ bằng việc đến cuối đời mới nhận ra mình đã bỏ quên quá nhiều điều muốn làm. Với tôi, tài sản quý giá nhất sau hành trình này không phải căn nhà hay số tiền đã bỏ ra.

Đó là người vợ vẫn nắm tay tôi trên mỗi chặng đường và người con trai đủ trưởng thành để hiểu, tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của cha mẹ. Vì thế, ở tuổi 65, tôi có thể nhìn lại quyết định tưởng như liều lĩnh năm ấy và mỉm cười: Tôi đã không hối tiếc.