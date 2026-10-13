Sau 4 tháng vượt ngưỡng cổ đông lớn tại TNG, quỹ của tỷ phú Bill Gates và Norges Bank đã giảm sở hữu xuống dưới 5%

Theo công bố, nhóm nhà đầu tư nước ngoài gồm Gates Foundation Trust và Norges Bank đã giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) sau các giao dịch bán cổ phiếu.

Quỹ của tỷ phú Bill Gates và Norges Bank chính thức rời ghế cổ đông lớn tại TNG.

Cụ thể, Gates Foundation Trust, quỹ gắn với tỷ phú Bill Gates, đã bán 100.000 cổ phiếu TNG, giảm lượng nắm giữ từ 350.000 đơn vị xuống còn 250.000 đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng giảm từ 0,2719% xuống 0,1942% vốn điều lệ.

Cùng thời điểm, Norges Bank bán 100.000 cổ phiếu, đưa lượng nắm giữ từ 6.146.900 đơn vị xuống còn 6.046.900 đơn vị. Tỷ lệ sở hữu giảm từ 4,775% xuống 4,6973%.

Sau hai giao dịch, tổng lượng cổ phiếu TNG do nhóm nhà đầu tư liên quan nắm giữ giảm từ 6.496.900 đơn vị xuống còn 6.296.900 đơn vị. Tỷ lệ sở hữu chung theo đó giảm từ 5,0469% xuống 4,7915%, khiến nhóm chính thức không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp dệt may này.

Ngược thời gian, giai đoạn đầu tháng 6, Norges Bank từng mua thêm 150.000 cổ phiếu TNG, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,0857% và đưa nhóm nhà đầu tư liên quan vượt ngưỡng cổ đông lớn. Khi đó, Gates Foundation Trust nắm giữ 750.000 cổ phiếu, tương ứng khoảng 0,58% vốn điều lệ.

Tính riêng Gates Foundation Trust, quỹ đã giảm lượng nắm giữ từ 750.000 cổ phiếu đầu tháng 6 xuống còn 250.000 cổ phiếu sau giao dịch đầu tháng 10, tương đương mức giảm khoảng 66,7% trong vòng bốn tháng.

Xu hướng thu hẹp sở hữu của nhà đầu tư ngoại cũng xuất hiện tại các quỹ khác. Trong tháng 5, quỹ đầu tư Cổ phiếu Cổ tức năng động VinaCapital bán toàn bộ 219.200 cổ phiếu TNG nắm giữ, khiến nhóm liên quan giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%. Đến tháng 7, một quỹ thuộc VinaCapital tiếp tục được ghi nhận không còn là cổ đông lớn tại TNG.

Trên thị trường, chốt phiên 13/10, cổ phiếu TNG giảm về mức 17.900 đồng/cp, thấp hơn khoảng 36% so với mức đỉnh 28.000 đồng/cp trong vòng 52 tuần. Trong cùng giai đoạn, vùng giá thấp nhất được ghi nhận là 15.100 đồng/cp.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của TNG vẫn ghi nhận tăng trưởng. Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 210 tỷ đồng, tăng khoảng 29% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chất lượng dòng tiền là vấn đề cần theo dõi. Trong 6 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TNG âm 870,32 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 199,51 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp chi 140 tỷ đồng góp vốn vào đơn vị khác và hơn 62 tỷ đồng mua sắm, xây dựng tài sản cố định.

Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 940,93 tỷ đồng, góp phần bù đắp phần thiếu hụt từ hoạt động kinh doanh và đầu tư. Chi phí lãi vay trong kỳ đạt 158,83 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Đối với doanh nghiệp dệt may, nhu cầu vốn lưu động lớn để mua nguyên liệu, tổ chức sản xuất và chờ thanh toán đơn hàng có thể khiến dòng tiền biến động mạnh. Tuy nhiên, nếu tình trạng dòng tiền kinh doanh âm kéo dài, doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục dựa vào các nguồn tài trợ bên ngoài, trong khi chi phí lãi vay có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận những kỳ tiếp theo.

Ngoài ra, cuối tháng 8, TNG thông qua việc tán thành giải thể CTCP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái, công ty liên kết mà doanh nghiệp sở hữu 48,003% vốn. Lý do được đưa ra là đơn vị này hoạt động kinh doanh không hiệu quả.