Sau 4 năm im lặng, Ten Hag lần đầu 'bóc trần' góc khuất về thái độ của Ronaldo tại Man Utd

Ở bài phỏng vấn đăng trên tờ The Athletic ngày 20/10, Ten Hag thẳng thắn trải lòng về giai đoạn đầy xáo trộn tại Old Trafford, thời điểm mà mâu thuẫn giữa ông và Ronaldo được coi là nguyên nhân then chốt dẫn tới sự rạn nứt. Vị chiến lược gia khẳng định bản thân từng nỗ lực xây dựng chiến thuật quanh chân sút này, song Ronaldo đã không đáp ứng các tiêu chuẩn về thể lực, giáo án tập luyện cũng như tinh thần trách nhiệm với đội bóng.

“Cậu ấy khiến đội bóng thất vọng, và khiến cả tôi thất vọng, bởi chúng tôi đã lên kế hoạch với cậu ấy”, Ten Hag nói. Trước khi chính thức tiếp quản Man Utd, Ten Hag tiết lộ ông từng bay sang Bồ Đào Nha để trực tiếp trao đổi với Ronaldo về kế hoạch của mình, thể hiện sự tôn trọng lớn dành cho "một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá". Tuy nhiên, khi bắt đầu làm việc, Ten Hag nhấn mạnh lợi ích của đội bóng phải được đặt lên trên tên tuổi của bất kỳ cá nhân nào.

HLV Ten Hag và Ronaldo trong màu áo của Man Utd. Ảnh: Getty

Theo chia sẻ của Ten Hag, CR7 từng bỏ lỡ một vài buổi tập và không chạm mốc chỉ số nhịp tim bắt buộc ở những buổi góp mặt. Giọt nước tràn ly xuất hiện ngay sau thất bại thảm hại 0-4 trước Brentford hồi tháng 8/2022, thời điểm Ronaldo chỉ hoàn tất hai trong ba vòng chạy thể lực tăng cường mà toàn bộ tập thể được yêu cầu thực hiện. Ten Hag sau đó đã gặp trực tiếp Ronaldo để thẳng thắn đối chất về vấn đề này.

“Ronnie, mọi người đều muốn làm việc vì cậu để đưa cậu vào đúng vị trí, nhưng nếu cậu không thể tự đưa mình vào vòng cấm thì cậu không thể ghi bàn”, Ten Hag kể lại, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng Ronaldo không thể pressing vì quá mệt. “Cậu ấy không chạy cả khi đội có bóng lẫn khi không có bóng. Lý do là vì cậu ấy đã không chuẩn bị cho bản thân”, ông nói thêm.

Nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ thêm rằng siêu sao Bồ Đào Nha từng khuyên các đồng đội nên "tiết kiệm sức lực khi tập luyện" – một lời khuyên mà Ten Hag nhận định chỉ thích hợp dành cho những ai đã đạt đến trạng thái thể lực lý tưởng nhất. “Đội bóng hàng đầu nào cũng phải biết cách phát huy một cầu thủ hàng đầu, nhưng cầu thủ hàng đầu cũng phải làm việc vì tập thể”, ông nhấn mạnh.

Những bất đồng về chuyên môn và kỷ luật cuối cùng dẫn đến cuộc đối đầu công khai. Ronaldo sau khi bỏ lỡ phần lớn giai đoạn tiền mùa giải 2022-23 và mất vị trí đá chính, đã từ chối vào sân thay người trong chiến thắng trước Tottenham vào tháng 10/2022. Ten Hag lập tức loại Ronaldo khỏi đội một. Sau đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha không còn thi đấu cho Man Utd thêm lần nào nữa.

Ronaldo bất ngờ chia tay Man Utd vào tháng 12/2022. Ảnh: Getty

Tới tháng 11/2022, Ronaldo tạo nên cơn địa chấn truyền thông qua buổi trò chuyện cùng Piers Morgan, trực tiếp chỉ trích Ten Hag và cho rằng bản thân bị Man Utd "phản bội". “Tôi không tôn trọng ông ấy bởi ông ấy không thể hiện sự tôn trọng đối với tôi. Nếu ông ấy không tôn trọng tôi, tôi sẽ không bao giờ tôn trọng ông ấy”, Ronaldo tuyên bố ở thời điểm đó.

Không lâu sau, Man Utd và Ronaldo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Tiền đạo người Bồ Đào Nha gia nhập Al-Nassr vào tháng 12/2022, kết thúc mùa giải cuối cùng tại Old Trafford với chỉ một bàn trong 10 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh.

Mặc dù đưa ra những nhận xét gay gắt hướng về Ronaldo, Ten Hag vẫn kiên quyết khẳng định ông chưa từng phủ nhận đẳng cấp của siêu sao này. Với ông, mấu chốt nằm ở nguyên tắc vận hành chung của cả một tập thể. “Rõ ràng, Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Tôi rất tôn trọng cậu ấy. Nhưng vào thời điểm đó, với tư cách một HLV, tôi phải đưa ra một quyết định lý trí và giữ lại những cầu thủ mà tôi tin tưởng”, Ten Hag nói.

Ten Hag khẳng định bản thân rất tôn trọng siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo hiện chưa đưa ra phản hồi về những phát biểu mới của Ten Hag.