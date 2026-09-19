Sau 30 năm làm nghề, Đan Trường duy trì nguồn thu thế nào ngoài việc đi hát?

Đan Trường bắt đầu ca hát chuyên nghiệp từ năm 1996 và hợp tác với ông bầu Hoàng Tuấn từ năm 1997. Giai đoạn sau đó, anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop với hàng loạt ca khúc quen thuộc như Kiếp Ve Sầu, Đi Về Nơi Xa, Tình Đơn Phương, Mưa Trên Cuộc Tình và Tình Khúc Vàng.

Không chỉ phát hành âm nhạc, nam ca sĩ còn đầu tư đáng kể cho hình ảnh và các sản phẩm có quy mô lớn. MV Phong Ba Tình Đời được thực hiện tại Tử Cấm Thành là một trong những dấu mốc được nhắc đến trong sự nghiệp của anh.

Đan Trường từng có 7 năm liên tiếp nhận giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh. Đến năm 2023, anh nhận giải Thành tựu Làn Sóng Xanh.

Cột mốc 30 năm hoạt động trong giai đoạn 2025-2026 tiếp tục được đánh dấu bằng chuỗi live concert Dấu Ấn Thanh Xuân. Dự án được biết có mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng và thu hút khoảng 10.000 khán giả.

Việc vẫn duy trì những dự án lớn sau nhiều thập kỷ cũng giúp hoạt động biểu diễn tiếp tục là một phần quan trọng trong công việc của nam ca sĩ.

Trong nhiều năm, Đan Trường duy trì lịch biểu diễn tại Việt Nam và nước ngoài. Anh xuất hiện tại các chương trình ca nhạc, phòng trà, sự kiện doanh nghiệp cũng như những chuyến lưu diễn phục vụ khán giả ở hải ngoại.

Nam ca sĩ từng được biết đến với mức thù lao biểu diễn cao. Có thời điểm, cát-xê đi hát đám cưới của Đan Trường được nhắc đến ở mức cả trăm triệu đồng.

Bên cạnh những show riêng lẻ, việc sở hữu lượng khán giả theo dõi ổn định qua nhiều thế hệ giúp nam ca sĩ tiếp tục duy trì hoạt động biểu diễn sau 30 năm đứng trên sân khấu.

Một điểm khác trong nguồn thu của Đan Trường đến từ chính kho nhạc được xây dựng trong nhiều năm.

Các ca khúc của nam ca sĩ tiếp tục được khai thác trên YouTube và những nền tảng số. Kênh YouTube chính thức của Đan Trường cũng mang lại doanh thu từ lượt xem và nghe trực tuyến.

Đây là nguồn thu có đặc điểm khác với cát-xê sân khấu. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng chương trình trong từng thời điểm, những sản phẩm đã phát hành từ nhiều năm trước vẫn có khả năng tiếp cận khán giả mới hoặc được người hâm mộ tìm nghe lại.

Sức nhận diện lâu năm cũng giúp Đan Trường có thêm các hợp đồng quảng cáo và hợp tác thương hiệu.

Nam ca sĩ từng xuất hiện trong hoạt động quảng bá cho nhiều nhóm sản phẩm, từ thực phẩm, mỹ phẩm đến dịch vụ. Bên cạnh đó, anh còn tham gia một số chương trình truyền hình với vai trò giám khảo.

Với một nghệ sĩ có hành trình hoạt động kéo dài nhiều thập kỷ, độ nhận diện cá nhân vì thế không chỉ phục vụ cho âm nhạc mà còn trở thành một phần trong các hoạt động thương mại.

Hoạt động nghệ thuật mang lại nguồn thu lớn, nhưng Đan Trường cũng từng sở hữu nhiều tài sản có giá trị tại Mỹ và Việt Nam.

Sau khi ly hôn năm 2021, nam ca sĩ mua một căn biệt thự tại Dallas, Texas với giá khoảng 450.000 USD, tương đương hơn 10 tỷ đồng tại thời điểm mua.

Trước đó, Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên từng sở hữu một căn biệt thự rộng hơn 4.000 m2 tại San Jose, California. Sau khi hai người chia tay, tài sản chung này do Thủy Tiên và con trai Mathis Thiên Từ quản lý.

Tại Việt Nam, nam ca sĩ có nhà riêng ở TP.HCM để phục vụ công việc. Anh cũng từng sở hữu nhiều mẫu xe thuộc các thương hiệu cao cấp như Mercedes-Benz E-Class, BMW và Porsche.

Nguồn thu của Đan Trường hiện không chỉ gắn với sân khấu và các sản phẩm âm nhạc.

Nam ca sĩ từng tham gia kinh doanh, đầu tư cá nhân, trong đó có những sản phẩm thuộc lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe mang tên mình.

Đáng chú ý, tháng 5/2026, Đan Trường mở Bo's Coffee House tại góc đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM. Quán được thiết kế kết hợp giữa không gian cà phê và khu vực lưu giữ dấu ấn 30 năm sự nghiệp của nam ca sĩ, với album, hình ảnh kỷ niệm cùng đồ uống và bánh ngọt phong cách Pháp.

Không gian này đồng thời trở thành điểm gặp gỡ của người hâm mộ. Ngoài việc thưởng thức đồ uống, khách đến quán còn có thể xem những kỷ vật gắn với chặng đường hoạt động của Đan Trường và có dịp giao lưu với cộng đồng người yêu mến nam ca sĩ.