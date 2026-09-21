Sau 30 năm chờ đợi, người dân Mả Lạng mong ngày sang trang mới

Sau gần 30 năm nằm trong kế hoạch chỉnh trang, khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh) là khu vực xóm hẻm nằm ở trung tâm thành phố, tiếp giáp với các tuyến đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh và Trần Đình Xu. Nhiều hộ dân đã gắn bó với khu vực này từ những năm 1975 sau khi trở về từ các vùng kinh tế mới.

Dự án chỉnh trang khu Mả Lạng có diện tích khoảng 3,77 ha, liên quan khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất với 1.459 hộ dân và 4.693 nhân khẩu. Đây là một trong những khu vực được thành phố định hướng chỉnh trang sau nhiều năm chờ đợi.

Những con hẻm tối, chật hẹp là khung cảnh thường thấy của khu Mả Lạng. Đây cũng là nơi nhiều gia đình đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Các dãy nhà nằm san sát nhau, nhiều con hẻm chỉ vừa đủ cho một xe máy đi qua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong các công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy chữa cháy.

Vị trí 2 khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo ở phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành, TP.HCM. Đồ họa: Phan Nhật.

Với bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (57 tuổi), người đã gắn bó 40 năm với nơi này, việc di dời là một bước ngoặt lớn. Người thân đã chuyển hết vào TP.HCM sinh sống từ lâu nên bà Lan không thể lựa chọn trở về quê hương của mình. Bà cho biết đang chờ các thông tin cụ thể để tính toán nơi ở và địa điểm kinh doanh mới khi dự án được triển khai.

Theo phương án quy hoạch, khu Mả Lạng sẽ được đầu tư lại hệ thống hạ tầng và nhà ở, gồm các khu chung cư cao tầng, khoảng 1.400 căn hộ nhà ở xã hội, 93 căn nhà thấp tầng cùng trường học liên cấp 1-2 và các công trình công cộng, không gian xanh.

Nhiều người dân đã gắn bó với Mả Lạng hàng chục năm, chứng kiến khu vực thay đổi theo thời gian. Dự án chỉnh trang được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới cho khu dân cư nằm giữa trung tâm thành phố.

Căn nhà nhỏ 2 tầng dài 6 mét là nơi an cư của gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Nga (67 tuổi), với 7 nhân khẩu thuộc 3 thế hệ. Gắn bó từ năm 1982, hai ông bà dự định dùng nguồn tiền đền bù để về quê Gò Công (Đồng Tháp) tận hưởng tuổi già. “Về quê có miếng đất nho nhỏ, hai vợ chồng sống đủ rồi, đỡ tốn nhiều chi phí và thoải mái hơn”, bà Nga cho biết.

Cùng chung niềm hi vọng, bà Ngô Thị Lệ (46 tuổi) bày tỏ sự trông chờ vào chính sách bồi thường và tái định cư: “Sau khi dự án được hoàn thành, gia đình tôi sẽ tái định cư lại, tiếp tục quay về sinh sống và mong muốn phát triển sinh kế tại chỗ”.

Cách khu Mả Lạng không xa, người dân khu vực chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) cũng đang chuẩn bị cho công tác bàn giao mặt bằng. Khu chợ Gà - Gạo nằm ở vị trí đắc địa giáp với các trục đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thái Học và Yersin với nhà ở và các cơ sở kinh doanh đan xen trong những tuyến hẻm nhỏ.

Một mình nuôi 4 người con từ năm 24 tuổi, căn nhà nhỏ nơi góc chợ là nơi sinh sống 50 năm qua của bà Trương Bích Dân (76 tuổi). Tới đây, khu vực này sẽ được xây dựng thành 760 căn hộ tái định cư với tổng diện tích khoảng 4,3 ha, đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân. Bà hi vọng dự án chỉnh trang sẽ nhanh chóng hoàn thành để cháu ngoại của bà có một môi trường sống khang trang và an toàn hơn.

Từng là khu buôn bán lâu đời, những căn nhà tại chợ Gà - Gạo nằm liền kề nhau, nhiều công trình đã có dấu hiệu xuống cấp. Sau khi dự án hoàn thành, khu vực được định hướng đầu tư lại hạ tầng, nhà ở và các công trình phục vụ cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Dung (78 tuổi) đã gắn bó với khu chợ Gà - Gạo nhiều thập kỷ. "Tôi theo chồng từ Bắc vào Nam sau ngày giải phóng và được chính quyền hỗ trợ bố trí căn nhà nhỏ để gia đình an cư mấy chục năm qua. Đứng trước đợt giải tỏa lớn của thành phố, tôi đặt trọn sự tin tưởng với mong muốn dự án nhanh chóng được triển khai để đại gia đình ba khẩu có một nơi ở mới", bà Dung chia sẻ.

Sáng 29/8 vừa qua, dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo chính thức được khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16 nghìn tỷ đồng, theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Sau gần 30 năm chờ đợi, dự án Mả Lạng và chợ Gà - Gạo đã bước sang giai đoạn triển khai sau lễ khởi công. Người dân mong ngày bàn giao mặt bằng sớm đến để khu vực được tái thiết, mở ra không gian sống khang trang và diện mạo mới cho trung tâm TP.HCM.