Sau 3 tuần giảm liên tiếp, VN-Index sẽ hồi phục hay tiếp tục 'dò đáy'

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Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần trước với diễn biến giằng co, trong bối cảnh áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và hoạt động rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục ảnh hưởng đến chỉ số chung.

Kết thúc phiên 9/10, VN-Index dừng tại 1.735,09 điểm, giảm 2,62 điểm, tương đương 0,15% so với tuần trước đó, đánh dấu tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp. Khối ngoại bán ròng hơn 13.526 tỷ đồng trong tuần, trong đó giao dịch thoả thuận tại cổ phiếu MCH chiếm tỷ trọng lớn.

Dù chỉ số chung suy yếu, diễn biến giữa các nhóm cổ phiếu có sự phân hóa đáng kể. Các nhóm bán lẻ, thủy sản và logistics ghi nhận mức tăng tích cực hơn thị trường. Đặc biệt, trong phiên cuối tuần, lực cầu bắt đáy xuất hiện khi VN-Index lùi về gần 1.720 điểm, giúp chỉ số thu hẹp đà giảm và đóng cửa trên mốc 1.730 điểm.

Kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm

Trong báo cáo chiến lược ngày 12/10, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam nhận định dòng tiền trên thị trường vẫn ở trạng thái thận trọng, trong khi VN-Index có khả năng quay lại kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm nhằm thiết lập trạng thái cân bằng ngắn hạn.

Theo đơn vị phân tích, thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp, khoảng 12.000 tỷ đồng mỗi phiên trong tuần trước. Hoạt động bán ròng của khối ngoại tiếp tục gây sức ép lên thị trường trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường thận trọng về chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, lãi suất huy động duy trì ở mức cao cũng khiến kênh tiết kiệm trở thành lựa chọn cạnh tranh trực tiếp với đầu tư cổ phiếu.

Tuy nhiên, thị trường đang xuất hiện yếu tố hỗ trợ từ định giá. Theo báo cáo, hệ số P/E của VN-Index hiện thấp hơn khoảng 26% so với mức trung bình dài hạn.

Trên cơ sở đó, Mirae Asset dự báo VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1.700 điểm để thiết lập thế cân bằng ngắn hạn. Từ vùng này, chỉ số có khả năng phục hồi và thử thách vùng kháng cự 1.790 - 1.800 điểm.

Về các yếu tố hỗ trợ, công ty chứng khoán kỳ vọng mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 sẽ tích cực trong bối cảnh GDP Việt Nam quý 3/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ.

Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ tín dụng đầu tư và hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán cũng được đánh giá là những yếu tố có thể hỗ trợ triển vọng thị trường.

Mirae Asset lưu ý nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi các rủi ro từ địa chính trị, lạm phát, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, cũng như khả năng tiếp cận dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

VN-Index trong khung định giá P/E 10 năm gần nhất.

Thị trường sẽ có sự phân hóa mạnh?

Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định đà giảm của VN-Index đã có dấu hiệu chững lại sau ba tuần đi xuống. Thanh khoản thị trường cải thiện tuần thứ hai liên tiếp, cho thấy hoạt động giao dịch đang dần trở nên cân bằng hơn.

“Xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chưa kết thúc khi các chỉ báo kỹ thuật chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng. VN-Index hiện vận động dưới các đường trung bình động SMA20, SMA50, SMA100 và SMA200, trong khi chỉ báo MACD nằm dưới đường tín hiệu và tiếp tục giảm dưới mức 0,” BSC phân tích kỹ thuật trong báo cáo phát hành ngày 10/10.

Đơn vị phân tích cho rằng trong quá trình tìm kiếm điểm cân bằng mới, áp lực bán vẫn xuất hiện tại các vùng giá cao, trong khi lực cầu tham gia ở vùng giá thấp. Điều này khiến thị trường cần thêm thời gian để ổn định.

Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ, công ty chứng khoán dự báo VN-Index vẫn có thể chịu áp lực giảm về các vùng hỗ trợ thấp hơn, lần lượt tại 1.725 điểm và 1.667 điểm. Tuy nhiên thị trường sẽ có sự phân hóa mạnh hơn khi bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026.

Tín hiệu dòng tiền mua chủ động quay lại thị trường

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) kỳ vọng VN-Index có thể xuất hiện nhịp phục hồi trong tuần 12 - 16/10, với mục tiêu gần nhất tại vùng 1.760 điểm.

Trong báo cáo nhận định kết phiên cuối tuần trước, đơn vị phân tích cho rằng thị trường đang trong quá trình kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.730 điểm, đi kèm sự phân hóa của dòng tiền. Trong phiên cuối tuần 9/10, dù VN-Index có thời điểm giảm về sát 1.720 điểm, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện và giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Xét về kỹ thuật, VCBS cho biết chỉ báo dòng tiền Chaikin Money Flow (CMF) trên đồ thị ngày dù vẫn nằm dưới mốc 0 nhưng đang hướng lên trở lại, cho thấy tín hiệu dòng tiền mua chủ động quay lại thị trường.

Cùng với đó, các chỉ báo RSI và MACD ở vùng thấp được kỳ vọng sẽ thu hút sự tham gia của lực cầu bắt đáy, qua đó hỗ trợ chỉ số củng cố động lực phục hồi.

Trên khung đồ thị giờ, MACD và RSI đã xuất hiện tín hiệu phân kỳ dương. Đây là cơ sở để VCBS kỳ vọng VN-Index có thể hồi phục trong tuần giao dịch mới, với mục tiêu gần nhất tại 1.760 điểm.

Đồ thị kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS

Về chiến lược đầu tư, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc giải ngân từng phần đối với những cổ phiếu đang kiểm tra lại vùng hỗ trợ quan trọng trong nhịp tăng, có sự ủng hộ của lực cầu; hoặc những mã đang ở vùng đáy cũ và bắt đầu thu hút sự quan tâm trở lại của dòng tiền.