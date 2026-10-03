Sau 3 tháng triển khai Luật Thủ đô 2026: Hơn 2,1 triệu học sinh được khám sức khỏe miễn phí

Gần 3 triệu người dân Thủ đô được khám sức khỏe miễn phí

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Tại Điều 17, Luật trao Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thẩm quyền quy định nhiều chính sách đặc thù về phát triển hệ thống y tế, trong đó có việc khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí định kỳ cho người dân Thủ đô. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách thành phố theo lộ trình, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Người dân đăng ký khám sức khỏe tại Trạm Y tế phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Đáng chú ý, quy định này mở rộng cách tiếp cận từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe lâu dài. Cùng với chính sách hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế, Luật Thủ đô còn đặt ra cơ chế phát triển khám, chữa bệnh lưu động, từ xa, ứng dụng công nghệ số, cấp cứu ngoại viện và các chính sách an sinh xã hội theo hướng ưu tiên nhóm yếu thế, người dễ bị tổn thương và người cần hỗ trợ khẩn cấp.

Để cụ thể hóa quy định này, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô. Theo đó, người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, đang sinh sống tại Hà Nội và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần.

Đối với người từ 18 tuổi trở lên, nội dung khám gồm các chuyên khoa lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết. Chương trình cũng triển khai sàng lọc một số bệnh không lây nhiễm phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; đồng thời sàng lọc một số loại ung thư và các rối loạn sức khỏe tâm thần.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 10/6/2026, đặt mục tiêu phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời.

Từ ngày 1/7, chương trình được triển khai trên toàn thành phố theo lộ trình và các nhóm đối tượng ưu tiên. Đáng chú ý, Hà Nội tổ chức khám ngay tại địa bàn cư trú thay vì chỉ tập trung người dân đến bệnh viện, qua đó tạo điều kiện để chính sách tiếp cận sát hơn với từng khu dân cư.

Tạo nền tảng quản lý sức khỏe theo quá trình

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, đến hết ngày 21/9/2026, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho gần 3 triệu người. Trong số này, hơn 2,1 triệu học sinh đã được khám, đạt 94,2%. Qua các đợt khám, ngành Y tế phát hiện 8.479 trường hợp mắc bệnh mới và chuyển 737 trường hợp đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Tính đến hết ngày 21/9/2026, toàn thành phố Hà Nội đã khám sức khỏe cho hơn 2,1 triệu học sinh, đạt 94,2%.

Những con số trên cho thấy chương trình không chỉ dừng ở việc thực hiện chỉ tiêu khám sức khỏe mà còn góp phần phát hiện các vấn đề sức khỏe chưa được nhận biết trước đó, tạo cơ sở để người dân được tư vấn, theo dõi và điều trị.

Riêng nhóm trẻ em, học sinh có quy mô hơn 2,1 triệu người tại 4.776 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông và trường liên cấp. Từ ngày 18/8, Hà Nội triển khai khám sức khỏe miễn phí cho nhóm này với mục tiêu hoàn thành việc khám trước thềm năm học mới. Toàn bộ kinh phí khám được ngân sách thành phố bảo đảm theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND.

Cùng với hoạt động khám, thành phố đặt yêu cầu cập nhật, liên thông kết quả vào Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng dùng chung của Bộ Y tế, đồng thời hướng tới tích hợp thông tin khám sức khỏe vào học bạ điện tử. Qua đó, dữ liệu sức khỏe của trẻ em, học sinh có thể được theo dõi liên tục thay vì chỉ ghi nhận kết quả tại từng lần khám.

Đến ngày 21/9, đã có gần 1,3 triệu hồ sơ sức khỏe được cập nhật thành công lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để chuyển từ quản lý sức khỏe theo từng lần khám sang quản lý sức khỏe theo quá trình.

Củng cố y tế cơ sở để chăm sóc sức khỏe lâu dài

Để chương trình khám sức khỏe toàn dân có thể duy trì thường xuyên, việc củng cố năng lực y tế cơ sở được Hà Nội xác định là một mắt xích quan trọng.

Ngày 15/6/2026, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Nghị quyết tập trung vào hệ thống cấp cứu ngoại viện và chính sách hỗ trợ nhân lực y tế giữa các cơ sở khám, chữa bệnh.

Hà Nội đặt mục tiêu số hóa kết quả khám sức khỏe, qua đó từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh lâu dài.

Theo đó, nhân viên y tế được cử đi luân phiên có thời hạn từ một tháng trở lên được hỗ trợ thêm từ 6 đến 20 triệu đồng/người/tháng, tùy trình độ và chức danh. Giáo sư, phó giáo sư được hỗ trợ 20 triệu đồng; tiến sĩ, chuyên khoa II 17 triệu đồng; bác sĩ nội trú, thạc sĩ, chuyên khoa I 12 triệu đồng; bác sĩ 10 triệu đồng; điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trình độ cử nhân 8 triệu đồng và trình độ cao đẳng 6 triệu đồng/người/tháng.

Đối với người có trình độ bác sĩ trở lên được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế, thành phố hỗ trợ một lần bằng 100 lần mức lương tối thiểu vùng I đối với thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I trở lên thuộc nhóm ngành Y học; mức 50 lần mức lương tối thiểu vùng I đối với bác sĩ. Viên chức, lao động hợp đồng trong danh sách trả lương của Trung tâm Cấp cứu 115 còn được hỗ trợ đặc thù nghề nghiệp 5 triệu đồng/người/tháng.

Các chính sách về nhân lực được triển khai cùng với chương trình khám sức khỏe toàn dân nhằm tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nhất là tuyến cơ sở. Khi kết quả khám, sàng lọc được tiếp tục theo dõi tại địa phương, người dân có thêm điều kiện để được tư vấn, quản lý và điều trị khi cần thiết.

Sau 3 tháng triển khai, các cơ chế đặc thù về y tế của Luật Thủ đô 2026 đang từng bước được cụ thể hóa, từ khám sức khỏe miễn phí, phát hiện bệnh sớm đến xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Những kết quả bước đầu này tạo cơ sở để Hà Nội tiếp tục hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe người dân theo hướng chủ động, liên tục và sát với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.