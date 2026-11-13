Sau 3 năm trở lại màn ảnh, Minh Hằng không đặt nặng việc đóng vai chính

Sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Minh Hằng tái xuất với Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ, đánh dấu lần đầu thử sức với thể loại kinh dị. Khác với những hình tượng từng thể hiện, nữ diễn viên đảm nhận vai Mẹ mìn sở hữu diện mạo ma mị, sức hút khó đoán cùng những khía cạnh tâm lý phức tạp.

Chia sẻ về quyết định trở lại, Minh Hằng cho biết, cô không còn đặt nặng việc đảm nhận vai chính mà ưu tiên những trải nghiệm mới trong hành trình làm nghề. “Đã từ lâu, tôi không đặt nặng việc đóng vai chính trong một dự án. Ở ngưỡng làm nghề hiện tại, tôi muốn làm mới bản thân”, nữ diễn viên bày tỏ. Dù kinh dị là địa hạt chưa từng thử sức, cô vẫn quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những giới hạn mới của bản thân.

Theo đạo diễn Jack Carry On, thời lượng xuất hiện không phải yếu tố duy nhất quyết định sức nặng của nhân vật. Anh tin rằng, Mẹ mìn sẽ để lại ấn tượng với khán giả sau khi bộ phim khép lại. Trong khi đó, nhà sản xuất Tâm Tường tiết lộ, cô đã dành 1 năm 8 tháng thuyết phục Minh Hằng tham gia dự án, đồng thời khẳng định: “Nếu không có nhân vật Mẹ mìn thì sẽ không có câu chuyện trong bộ phim”.

Về phía Minh Hằng, nữ diễn viên thừa nhận, từng có ý định từ chối vì cảm thấy bản thân chưa đủ khả năng đảm nhận vai diễn. Tuy nhiên, sự tò mò về cách ê kíp hiện thực hóa hình tượng Mẹ mìn trên màn ảnh đã khiến cô thay đổi quyết định.

Minh Hằng cũng bày tỏ sự nể phục trước năng lực của đội ngũ kỹ xảo, nhất là khi cô từng có những trải nghiệm chưa như kỳ vọng với CGI/VFX ở các dự án trước. Đồng thời, cơ hội làm việc cùng ê kíp trẻ cũng mang đến cho cô nguồn năng lượng mới trong quá trình sáng tạo.

Trong quá trình hoá thân vào nhân vật, Minh Hằng đối mặt với thử thách lớn, khi phần lớn phân cảnh của nhân vật được thực hiện trước phông xanh. Việc thiếu vắng bối cảnh và những yếu tố hình ảnh hoàn chỉnh khiến Minh Hằng gặp khó khăn trong việc hình dung không gian, cảm xúc, cũng như hiệu quả của từng cảnh quay.

“Hai ngày quay đầu tiên khiến tôi thật sự hoang mang nhưng là một diễn viên, tôi thích bản thân gặp nhiều thử thách để khai phá bản thân”, cô chia sẻ. Đây cũng là trải nghiệm đòi hỏi nữ diễn viên phải vận dụng trí tưởng tượng và khả năng kiểm soát biểu cảm để tạo nên một nhân vật siêu nhiên thuyết phục trên màn ảnh.

Nếu Mẹ mìn là mắt xích mở ra thế giới kỳ ảo với những giao kèo bí ẩn, các nhân vật do Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy và Khương Lê đảm nhận lại đưa câu chuyện đi sâu vào những góc khuất tâm lý của con người.

Thông qua ba tuyến nhân vật với hoàn cảnh và động cơ khác biệt, Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ khai thác những bi kịch gia đình, khát vọng cá nhân cùng hệ quả từ các lựa chọn tưởng chừng có thể thay đổi cuộc đời.