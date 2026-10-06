Sau 3 năm phục hồi, Đóng tàu Thịnh Long đón loạt đơn hàng mới

Sau khoảng 3 năm từng bước phục hồi, hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long - đơn vị thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) - đang khởi sắc với loạt đơn hàng đóng mới khi thị trường đóng tàu thế giới phục hồi.

Du thuyền do Công ty Đóng tàu Thịnh Long thi công đóng mới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, với 148 lao động và 8 sản phẩm chuyển tiếp từ năm 2025, Thịnh Long đã ký thêm 9 hợp đồng đóng mới 10 sản phẩm, gồm du thuyền, tàu xén thổi, tàu hút bụng, tàu cẩu và tàu chở hàng.

Sản xuất kinh doanh cũng ghi nhận kết quả tích cực: Doanh thu và giá trị sản xuất đạt 126% kế hoạch năm; 10 sản phẩm được bàn giao, vượt 43% kế hoạch.

Đáng chú ý, lượng đơn hàng đã ký giúp công ty bảo đảm việc làm cho cả năm 2026 và 2027. Một số hợp đồng đang được xúc tiến với các đối tác dài hạn, hướng tới bổ sung việc làm đến cuối năm 2027 và chuyển tiếp sang năm 2028.

Kết quả này được tạo nền tảng từ việc Thịnh Long duy trì uy tín với các khách hàng có năng lực và nhu cầu đóng tàu theo series. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục ổn định sản xuất, việc làm và mở rộng đơn hàng trong những năm tới.