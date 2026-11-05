Sau 28 năm đi bộ vòng quanh thế giới, người đàn ông Anh cuối cùng đã về đến nhà

Nhà thám hiểm Karl Bushby cùng mẹ bên ngoài ngôi nhà tại thành phố Hull, nước Anh ngày 2-11-2026

Ngày 2-11, Bushby, 57 tuổi, đã có cuộc đoàn tụ đầy xúc động với mẹ mình, bà Angela Bushby, tại ngôi nhà mà ông rời đi từ năm 1998.

Khi nhìn thấy con trai trở về sau gần 3 thập kỷ, bà Angela bật khóc và hỏi: “Con đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?”.

Hành trình đặc biệt của Bushby bắt đầu ngày 1-11-1998 tại Punta Arenas, miền Nam Chile. Khi đó, ở tuổi 28, ông tự hứa sẽ đi bộ toàn bộ quãng đường về nhà mà không sử dụng bất kỳ phương tiện cơ giới nào để di chuyển.

Chuyến đi, được biết đến với tên gọi Goliath Expedition, ban đầu được dự kiến kéo dài khoảng 12 năm. Tuy nhiên, hàng loạt trở ngại đã khiến nó kéo dài tới 28 năm.

Karl Bushby đi qua Lincolnshire, Anh, vào ngày 28-10-2026

Trong gần 3 thập kỷ, Bushby đã vượt qua khu rừng rậm hiểm trở Darien Gap giữa Colombia và Panama, băng qua eo biển Bering đóng băng giữa Alaska và Nga, đi qua Mông Cổ và Trung Quốc, bơi qua biển Caspi và eo biển Manche để tránh sử dụng tàu thuyền hoặc máy bay.

Hành trình cũng nhiều lần bị gián đoạn bởi những yếu tố ngoài ý muốn như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 khiến các nhà tài trợ rút lui, đại dịch Covid-19 và những thủ tục hành chính phức tạp liên quan đến thị thực và biên giới quốc tế.

Khi trở về trung tâm thành phố Hull, Bushby được hàng trăm người dân chào đón. Đùa vui với đám đông, ông nói: “Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu như vậy”.

Nhà thám hiểm Karl Bushby trong chặng cuối của hành trình đi bộ vòng quanh thế giới kéo dài 28 năm trước khi trở về quê nhà

Nhà thám hiểm người Anh cho rằng thành công của chuyến đi không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn nhờ sự giúp đỡ của vô số người trên khắp thế giới.

“Người ta nói cần cả một ngôi làng để làm nên điều gì đó, nhưng để tôi có mặt ở đây hôm nay, thực sự cần cả thế giới”, ông chia sẻ.

Bushby cho biết ông đang trải qua nhiều cảm xúc lẫn lộn khi hành trình kết thúc. Sau 28 năm chỉ tập trung vào mục tiêu bước tiếp, ông thừa nhận chưa biết chính xác cuộc sống tiếp theo sẽ ra sao và đùa rằng có lẽ mình sẽ “treo đôi giày đi bộ”.

Theo Al Jazeera, Sky News