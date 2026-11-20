Ngày 20/11, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An phối hợp với Tổ chức Động vật châu Á; Vườn quốc gia Bạch Mã, cùng các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương đã nhận bàn giao một cá thể gấu ngựa do gia đình ông Hoàng Văn Phụng (tại xóm Trung Chính, xã Vạn An) sau 26 năm nuôi nhốt.

Buổi lễ bàn giao cá thể gấu ngựa tại gia đình ông Hoàng Văn Phụng

Được biết, đây là chú gấu cuối cùng còn được nuôi nhốt tại huyện Nam Đàn (cũ), tỉnh Nghệ An. Sau khi được bàn giao, cá thể gấu ngựa được chuyển đến cơ sở cứu hộ chuyên trách, tiếp tục được chăm sóc, bảo vệ trong điều kiện phù hợp đến hết vòng đời.

Theo ông Hoàng Văn Phụng, cá thể gấu ngựa này được gia đình ông nuôi từ khoảng năm 2000. Năm 2006, cá thể gấu được đăng ký quản lý và gắn chip, đồng thời gia đình phối hợp với lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, chăm sóc.

Gấu ngựa được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế

Hơn 2 thập kỷ nuôi dưỡng, trước thực tế cá thể gấu đã lớn tuổi, không còn phù hợp để tái thả về môi trường tự nhiên, với sự vận động của lực lượng kiểm lâm, gia đình ông Phụng đã chủ động làm đơn tự nguyện giao nộp cho Nhà nước, không yêu cầu bồi hoàn.

Tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đã ghi nhận và biểu dương tinh thần tự giác, trách nhiệm và nghĩa cử nhân văn của gia đình ông Hoàng Văn Phụng.

Việc tự nguyện bàn giao gấu thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tình yêu thương động vật hoang dã và trách nhiệm chung đối với công tác bảo tồn thiên nhiên. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình chủ nuôi, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, cơ quan chuyên môn, cơ sở cứu hộ và tổ chức bảo tồn quốc tế.

Được biết, cá thể gấu có trọng lượng khoảng 100-110 kg, được đặt tên là Apple (Táo).

Sau khi được kiểm tra sức khỏe ban đầu, chú gấu Apple được đưa lên phương tiện chuyên dụng, vận chuyển đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế. Tại đây, gấu sẽ được chăm sóc suốt đời trong môi trường bán tự nhiên, bảo đảm các điều kiện về sức khỏe và phúc lợi động vật.

Chia sẻ về hành trình cứu hộ gấu tại Việt Nam, Tiến sĩ Jill Robinson Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á cho biết, Việt Nam luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim bà. Tổ chức Động vật châu Á cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các cơ quan địa phương để những cá thể gấu cuối cùng còn bị nuôi nhốt có cơ hội được sống trong điều kiện tốt đẹp hơn.

Lực lượng tham gia buổi bàn giao gấu ngựa chụp ảnh ảnh lưu niệm

Theo bà Jill Robinson, phúc lợi của động vật cần được đặt lên hàng đầu, những nhu cầu riêng biệt của từng cá thể phải được đáp ứng để chúng có thể thể hiện các tập tính tự nhiên. Mỗi cá thể gấu đều xứng đáng được sống trong điều kiện có sự chăm sóc và tôn trọng.

Cũng tại buổi bàn giao, Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, trong thời gian tới, Chi cục mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, ngành, tổ chức bảo tồn và người dân trong công tác tuyên truyền, vận động, quản lý động vật hoang dã;

Từng bước chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu không vì mục đích bảo tồn, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.