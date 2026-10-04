Sau 24 tháng không triển khai, dự án Khu du lịch Pu Che Luông bị chấm dứt hoạt động

Dự án được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2017, với tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng, mục tiêu khai thác cảnh quan tự nhiên, quảng bá sản phẩm, ẩm thực địa phương và phát triển dịch vụ lưu trú. Năm 2019, UBND huyện Mộc Châu phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng Pu Che Luông, định hướng phát triển khu du lịch kết hợp vui chơi, trải nghiệm hái chè và nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, nhà đầu tư mới thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 2ha/8,5ha; chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường và chưa triển khai xây dựng dự án.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án đã chậm 77 tháng và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Sở Tài chính xác định dự án đã chậm tiến độ quá 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ được phê duyệt, thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động theo điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2025.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 5023/STC-ĐTNNS ngày 29/9/2026, UBND tỉnh Sơn La thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án và giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định.