Sau 22 năm kết hôn, cặp vợ chồng U50 đông con đến mức gây choáng

Theo South China Morning Post (SCMP), một gia đình đông con tại Trung Quốc gần đây trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội khi vợ chồng người đàn ông họ Huang, sống tại một ngôi làng ở Qinzhou, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, có tổng cộng 13 người con.

Người chồng 49 tuổi và vợ 42 tuổi đã có 8 con trai, 5 con gái sau 22 năm kết hôn. Thông tin được SCMP dẫn lại từ Jiupai News.

Điều khiến câu chuyện gây chú ý là khoảng cách tuổi tác khá lớn giữa các con. Người con lớn nhất là một cô con gái 22 tuổi và đã lập gia đình. Trong khi đó, người con út của gia đình hiện mới 2 tuổi.

Được hỗ trợ bởi việc trồng lúa và khoản trợ cấp 3.500 nhân dân tệ (khoảng 520 USD) mỗi tháng từ chính phủ, gia đình ông Huang duy trì mức sống trên chuẩn nghèo nhờ canh tác trên khu đất rộng 20 mẫu Trung Quốc. Ảnh: RedNote.

Gia đình này trở nên đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với xu hướng tỷ lệ sinh giảm. SCMP cho biết tình trạng này đã khiến các cơ quan chức năng Trung Quốc triển khai nhiều chính sách nhằm khuyến khích kết hôn và sinh con.

Theo thông tin được SCMP đăng tải, người cha cho biết ông cảm thấy hạnh phúc với gia đình đông đúc của mình. Đối với ông, niềm vui đến từ những điều rất giản dị, chẳng hạn như được nghe các con gọi mình là “bố”.

Câu chuyện về gia đình 13 người con nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Sự khác biệt giữa một gia đình đông con như vậy với xu hướng sinh ít con đang diễn ra tại nước này khiến câu chuyện nhận được nhiều bàn luận.

Và với 13 người con thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ một cô con gái đã lập gia đình đến em bé mới 2 tuổi, gia đình họ Huang trở thành một trường hợp khá đặc biệt trong đời sống xã hội Trung Quốc hiện nay.