Sau 22 năm bỏ hoang, Công viên Sài Gòn Safari được TP.HCM gọi đầu tư

TP.HCM đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các dự án trọng điểm trên nhiều lĩnh vực, từ công nghệ cao, công nghiệp, môi trường đến y tế, văn hóa, thể thao và du lịch. Trong danh mục 15 dự án tiêu biểu được thành phố giới thiệu tại Diễn đàn hợp tác đầu tư TP.HCM năm 2026, đáng chú ý có Công viên Sài Gòn Safari với quy mô hơn 456ha, dự án đã đình trệ suốt 22 năm qua.

Phối cảnh Công viên Sài Gòn Safari - dự án từng được định hướng trở thành công viên du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam.

Theo ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), 15 dự án được thành phố mời gọi đầu tư trong và ngoài nước thuộc 6 nhóm lĩnh vực, gồm công nghệ cao; công nghiệp và môi trường; y tế; văn hóa - thể thao; phát triển đô thị; thương mại - dịch vụ, khách sạn và du lịch.

Đáng chú ý, Công viên Sài Gòn Safari có diện tích 456,85ha tại xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi cũ), thuộc cụm du lịch văn hóa lịch sử Củ Chi. Dự án được định hướng phát triển thành khu du lịch sinh thái, kết hợp trưng bày, lưu giữ, nghiên cứu bảo tồn và nhân giống các loài động vật quý hiếm của Việt Nam và thế giới, cùng các khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng.

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 50km, Sài Gòn Safari từng được định hướng trở thành công viên du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD.

Dự án được cấp phép và có quyết định thu hồi đất từ năm 2004, song đến nay vẫn chưa được triển khai hoàn chỉnh. Năm 2022, Tập đoàn FLC từng đề xuất đầu tư dự án với 5 phân khu chức năng, gồm dịch vụ tổng hợp, resort nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao, vườn thú mở, khu Safari và công viên vui chơi giải trí tổng hợp.

Công viên Sài Gòn Safari rộng 456,85ha tại Củ Chi, dự án được cấp phép từ năm 2004 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.

Trước đó, năm 2021, huyện Củ Chi từng đề xuất chuyển đổi chức năng khu vực này sang công nghiệp công nghệ cao. Sau đó, Sở Xây dựng TP.HCM đưa Công viên Sài Gòn Safari vào danh sách 6 công viên cần xây dựng mới trên địa bàn.

Bên cạnh Sài Gòn Safari, TP.HCM cũng giới thiệu nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực du lịch, thương mại và dịch vụ tại khu vực Vũng Tàu, Hồ Tràm và trung tâm thành phố.

Tại phường Vũng Tàu, dự án Khu dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng chất lượng cao tại Mũi Nghinh Phong có diện tích 13,8ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.152 tỷ đồng. Cũng tại khu vực này, dự án Khu đô thị Gò Găng với quy mô 1.389ha được thành phố đưa vào danh mục giới thiệu với các nhà đầu tư, định hướng phát triển đô thị hiện đại, kết hợp nhà ở và các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch.

Khu dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng chất lượng cao tại Mũi Nghinh Phong có diện tích 13,8ha, vốn đầu tư dự kiến hơn 2.152 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại xã Hồ Tràm, dự án khu nghỉ dưỡng rộng 26,55ha có tổng vốn đầu tư khoảng 2.836 tỷ đồng cũng được mời gọi đầu tư. Quy hoạch dự kiến gồm 7 khách sạn cao 9-12 tầng, khoảng 100 biệt thự cùng các công trình dịch vụ du lịch, quảng trường và sân thể thao.

Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào nhiều dự án thương mại, dịch vụ và không gian công cộng. Trong đó, khu lâm viên sinh thái rộng 27,71ha tại ba khu đất 8-1, 8-2, 8-3 thuộc phường An Khánh được định hướng xây dựng không gian cây xanh, thể dục thể thao công cộng và trung tâm văn hóa.

Ngoài ra, TP.HCM còn kêu gọi đầu tư các dự án tại lô 1.K3-5 HH rộng 1ha, lô 1.K7.2.DV rộng 7,2ha và lô 1.K8.4.DV rộng 8,18ha, với các chức năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và khách sạn nghỉ dưỡng.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục được TP.HCM ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án thương mại, dịch vụ và không gian công cộng.

Ở lĩnh vực công nghệ cao, hai dự án tại Khu công nghệ cao TP.HCM được ưu tiên thu hút đầu tư gồm Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và ươm tạo công nghệ sinh học tại lô E2b-2, diện tích 0,9ha, vốn dự kiến 279 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, vi mạch bán dẫn tại lô I-1B-2, diện tích 2,53ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.397 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực môi trường, thành phố mời gọi đầu tư ba dự án thu gom và xử lý nước thải quy mô lớn. Đó là hệ thống thu gom nước thải phường Bình Cơ, dài khoảng 8,8km, thuộc giai đoạn mở rộng dự án cải thiện môi trường nước Bình Dương, tổng vốn khoảng 7.211 tỷ đồng; giai đoạn 2 hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát tại phường An Phú Đông; và hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải khu vực Tây Bắc thành phố tại xã Tân An Hội.

Trong đó, nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát đặt mục tiêu đạt công suất thu gom, xử lý khoảng 230.000m³/ngày vào năm 2040 và 270.000m³/ngày vào năm 2060. Dự án tại khu vực Tây Bắc có công suất dự kiến tương ứng 280.000m³/ngày và 380.000m³/ngày.

Ở lĩnh vực y tế, TP.HCM ưu tiên hai dự án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Cụ thể, cơ sở điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi tại Hồ Tràm có diện tích 10,26ha, vốn đầu tư dự kiến 844 tỷ đồng, gồm các công trình chăm sóc sức khỏe, spa, biệt thự, thương mại và khách sạn nghỉ dưỡng.

Dự án còn lại là khu y tế chuyên sâu tại phường Bình Đông, tổng vốn khoảng 6.000 tỷ đồng, gồm hai bệnh viện chuyên sâu gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và viện dưỡng lão. Thành phố đã thông báo tìm nhà đầu tư chiến lược để triển khai dự án theo Luật Phát triển đô thị.