Sau 22 giờ, vì sao quán net vẫn đông khách?

Quá giờ quy định, nhiều quán net vẫn sáng đèn

Một quán net tại xã Hòa Lạc vẫn sáng đèn khi đồng hồ đã điểm quá 22h30

Theo điểm đ khoản 3 Điều 100 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, hành vi hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thể bị xử phạt từ 10-15 triệu đồng.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên tại một số khu vực ở Hà Nội cho thấy, sau thời điểm 22 giờ ngày 13.10, rạng sáng ngày 14.10, vẫn có những quán net tiếp tục đón khách sử dụng dịch vụ.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 40 phút, tại một cơ sở thuộc xã Hòa Lạc, bên trong phòng máy vẫn sáng đèn, nhiều khách hàng đang sử dụng máy tính và các dịch vụ đi kèm.

Tương tự, sau nửa đêm, tại một cơ sở ở phường Cầu Giấy, khu vực trông giữ xe vẫn có khoảng 20-30 chiếc xe máy. Ghi nhận này cho thấy dấu hiệu cơ sở vẫn có khách vào thời điểm đêm muộn.

Bãi giữ xe của một quán net trên địa bàn phường Cầu Giấy vẫn có nhiều phương tiện sau thời điểm nửa đêm

Bên trong hoạt động sử dụng dịch vụ Internet diễn ra rất sôi nổi

Từ thực tế trên, bên cạnh câu chuyện chấp hành quy định về thời gian hoạt động, một vấn đề khác cũng cần được nhìn nhận: Điều gì khiến khách hàng vẫn tìm đến các quán net vào ban đêm?

Qua tìm hiểu, nhu cầu của người sử dụng khá đa dạng. Bên cạnh hoạt động giải trí, không ít người lựa chọn quán net để giải quyết công việc, hoàn thành bài tập hoặc tìm nơi nghỉ chân với chi phí thấp.

Từ nhu cầu học tập đến chỗ nghỉ chân qua đêm

Đang tập trung cắt dựng video cho môn học, Hoàng An, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT cho biết việc sử dụng máy tính tại quán net xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Bạn Hoàng An tận dụng máy tính cấu hình cao tại quán net ban đêm để dựng video bài tập cuối môn

Theo An, chiếc laptop cá nhân thường xuyên bị treo khi xử lý các tệp hình ảnh, video có dung lượng lớn. Trong khi đó, những bài tập cuối kỳ đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao và phải hoàn thành đúng thời hạn.

“Mỗi mùa thi hay đợt làm dự án video cuối môn, số lượng sản phẩm nhiều và đòi hỏi chất lượng xuất file cao nên laptop của mình không tải nổi. Các quán net lại thường có gói combo ban đêm giá rất mềm với sinh viên, chỉ vài chục nghìn đồng cho cả đêm. Mình chọn ra đây tự cày cho kịp hạn nộp, tiết kiệm hơn nhiều so với việc bỏ tiền triệu thuê người dựng hộ”, An chia sẻ.

Với những sinh viên như An, máy tính cấu hình cao cùng mức phí sử dụng phù hợp là lý do khiến quán net trở thành một lựa chọn. Thay vì phải đầu tư thiết bị đắt tiền, họ có thể sử dụng máy tính theo giờ để hoàn thành công việc.

Bên cạnh đó, các gói dịch vụ ban đêm với chi phí tương đối thấp cũng góp phần thu hút khách hàng, đặc biệt là những người có nhu cầu sử dụng máy tính trong thời gian dài.

Không chỉ phục vụ học tập, làm việc và giải trí, quán net còn được một số người lao động lựa chọn làm nơi nghỉ chân. Trong quá trình khảo sát, phóng viên ghi nhận hình ảnh một tài xế xe ôm công nghệ kéo áo khoác che mặt, ngả lưng trên ghế phòng máy sau nhiều giờ làm việc.

Một tài xế xe ôm công nghệ tranh thủ ngả lưng lấy lại sức trên ghế quán net vào đêm muộn

Chia sẻ về lựa chọn này, một tài xế công nghệ cho biết do thường xuyên chạy xe đến khuya, anh muốn tìm nơi nghỉ tạm thay vì trở về phòng trọ rồi sáng sớm lại tiếp tục di chuyển.

“Tôi thường chạy đến khuya, có hôm 1-2 giờ sáng mới nghỉ. Nếu về trọ thì mất thêm thời gian đi lại, trong khi sáng hôm sau lại phải dậy sớm chạy tiếp. Ở đây chỉ mất mấy chục nghìn, có chỗ ngồi, có điều hòa, đồ ăn thức uống được phục vụ tận nơi. Với lại, chỗ này gần trường học nên sáng ra tôi cũng dễ bắt được đơn hơn. Mệt thì ngả ghế ngủ một lúc, sáng dậy lại chạy tiếp”, anh chia sẻ.

Từ những câu chuyện trên có thể thấy, nhu cầu tìm đến quán net sau 22 giờ không chỉ giới hạn ở việc chơi game. Với một số sinh viên, đó là nơi có thiết bị đáp ứng yêu cầu học tập; với người lao động làm việc về đêm, đó còn là địa điểm nghỉ chân thuận tiện, ít tốn kém.

Tuy nhiên, nhu cầu của khách hàng không đồng nghĩa với việc các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động ngoài khung giờ quy định. Những ghi nhận thực tế cho thấy, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, cần quan tâm đến những nhu cầu phát sinh trong đời sống đô thị về đêm.

Dù xuất phát từ nhu cầu nào, việc cung cấp dịch vụ vẫn phải tuân thủ quy định pháp luật. Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý khi tình trạng một số quán net hoạt động sau 22 giờ vẫn được phóng viên ghi nhận tại Hà Nội.