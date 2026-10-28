Sau 21 năm thất lạc, người đàn ông được tìm thấy ở nơi không ngờ

Ngày 28/10, tin từ Công an xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị nhận được thư cảm ơn của bà Trần Thị Bảy (SN 1972, trú tại thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy) sau khi lực lượng công an hỗ trợ gia đình tìm lại người anh trai thất lạc suốt 21 năm.

Theo nội dung bức thư, anh trai ruột của bà Bảy là ông Trần Công Anh (SN 1957) mất liên lạc với gia đình khi khoảng 48 tuổi. Suốt hơn hai thập kỷ, gia đình đã tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn không có thông tin về ông.

Sau khi nhận được tin ông Anh có thể đang lưu lạc tại TP.HCM, gia đình bà Bảy đã liên hệ Công an xã Lệ Thủy nhờ hỗ trợ xác minh, tìm kiếm.

Thư cảm ơn của bà Trần Thị Bảy gửi lực lượng Công an. Ảnh: CA.

Tiếp nhận đề nghị, Công an xã Lệ Thủy khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, chủ động liên hệ và trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức liên quan. Qua đó, lực lượng chức năng xác định ông Trần Công Anh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại một trung tâm bảo trợ xã hội ở TP.HCM.

Công an xã Lệ Thủy sau đó hỗ trợ kết nối thông tin, tạo điều kiện để gia đình gặp lại và đón ông Anh trở về quê hương sau 21 năm xa cách.

Ngày đoàn tụ, gia đình bà Bảy không giấu được niềm xúc động sau quãng thời gian dài mong ngóng tin tức người thân. Trong thư gửi Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Lệ Thủy, bà viết: “Sau bao nhiêu năm mòn mỏi ngóng chờ tin tức, đến nay gia đình tôi đã gặp và nhận anh trai về nhà”.

Niềm vui đoàn tụ sau 21 năm xa cách của gia đình bà Trần Thị Bảy. Ảnh: CA.

Bà Bảy cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lệ Thủy vì đã tận tình hỗ trợ gia đình trong quá trình tìm kiếm, xác minh thông tin và kết nối để người thân được trở về.

Bức thư cảm ơn là sự ghi nhận ý nghĩa đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lệ Thủy.

Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, nhân văn, luôn nỗ lực hỗ trợ người dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng, với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.