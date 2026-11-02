Sau 20 năm, thầy giáo bị buộc thôi việc trở lại bục giảng

Ngày 2/11, Trường THCS Nguyễn Du tổ chức tiếp nhận ông Lê Cao Tánh trở lại làm việc kể từ ngày 1/11/2026. Tham dự có lãnh đạo UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, cơ quan thi hành án và Ban Giám hiệu nhà trường.

Sau 20 năm, thầy giáo Lê Cao Tánh trở lại bục giảng.

Trở lại đơn vị sau hai thập kỷ vướng vào tranh chấp pháp lý, ông Tánh không giấu được niềm vui. Đây là kết quả của hành trình kéo dài, với nhiều bản án, quyết định của tòa án các cấp và những lần kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 12/2006, khi ông Tánh đang giảng dạy môn Giáo dục công dân và Ngữ văn tại Trường THPT bán công Nguyễn Du (nay là Trường THCS Nguyễn Du). Trong giờ ra chơi, khi đi trong sân trường, ông bị một học sinh gọi tên, chửi tục vô cớ. Không kiềm chế được nóng giận, ông Tánh đã dùng tay tát vào mặt học sinh, khiến em bị chảy máu mũi. Sau sự việc, hiệu trưởng nhà trường ban hành quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với ông.

Ông Lê Cao Tánh được tiếp nhận trở lại làm giáo viên sau 20 năm.

Cho rằng quyết định kỷ luật không đúng quy định pháp luật, ông Tánh khiếu nại nhưng không đạt kết quả, sau đó khởi kiện ra tòa án. Từ năm 2008 đến năm 2021, vụ tranh chấp hợp đồng lao động giữa ông và nhà trường trải qua 14 bản án, quyết định của tòa án các cấp, cùng các quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân.

Đáng chú ý, quá trình giải quyết vụ án có 3 bản án sơ thẩm của TAND TP Đà Lạt; 3 bản án và 1 quyết định phúc thẩm của TAND tỉnh Lâm Đồng; 2 quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và 1 quyết định giám đốc thẩm của TAND Tối cao. VKSND các cấp cũng ban hành 4 quyết định kháng nghị, gồm 1 kháng nghị của VKSND TP Đà Lạt, 2 kháng nghị của VKSND Cấp cao và 1 kháng nghị của VKSND Tối cao.

Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du và các cơ quan chức năng tại buổi tiếp nhận ông Lê Cao Tánh trở lại làm việc.

Theo quyết định giám đốc thẩm cuối cùng của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, Trường THCS Nguyễn Du có trách nhiệm nhận ông Lê Cao Tánh trở lại làm giáo viên, đồng thời bồi thường thiệt hại, tiếp tục trả lương và khôi phục các chế độ bảo hiểm cho đến khi ông được tiếp nhận trở lại làm việc. Toàn bộ số tiền trả cho ông Tánh đều do Trường THCS Nguyễn Du chi trả.

Do thấy hoàn cảnh nhà trường còn khó khăn, ông Tánh chấp nhận không yêu cầu thanh toán khoản lãi phát sinh do chậm thi hành án, ước tính khoảng 400 triệu đồng. Toàn bộ số tiền phải trả cho ông Tánh hơn 1,2 tỷ đồng được các bên thỏa thuận thực hiện thành 3 đợt, trong vòng 3 năm.