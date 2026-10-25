Sau 20 năm chờ đợi, một đêm bùng nổ BIGBANG tại Hà Nội dưới góc nhìn báo chí quốc tế

Vào ngày 24/10, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội, Việt Nam), khoảng 40.000 khán giả đã đồng loạt reo hò khi ba thành viên của nhóm nhạc BIGBANG là G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG bước lên sân khấu. Một "biển" gậy cổ vũ hình vương miện màu vàng, được gọi là "Bang-bong", đã thắp sáng bầu trời đêm Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu buổi hòa nhạc đầu tiên tại Việt Nam của BIGBANG, nhóm nhạc được mệnh danh là "ngôi sao Hallyu thế hệ đầu tiên".

Daesung, G-Dragon và Taeyang biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ở Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 24/10. Ảnh: VPBank cung cấp

Sự trở lại của những ngôi sao Hallyu đời đầu: BIGBANG

BIGBANG mở màn đêm diễn bằng bản hit đình đám Fantastic Baby. Khi những giai điệu đầu tiên của Haru Haru và Lies vang lên, sân vận động như biến thành một sân khấu karaoke khổng lồ ngoài trời. Khán giả cùng hòa giọng trong từng bài hát, gửi gắm tình cảm nồng nhiệt mà họ đã dành cho nhóm suốt 20 năm qua. Khi nhịp điệu dồn dập của BANG BANG BANG bùng nổ, ngay cả những khán giả ở các khu vực VIP cũng rời chỗ ngồi để hòa mình vào đám đông đang reo hò cuồng nhiệt.

Trưởng nhóm G-Dragon cúi chào và chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Hà Nội kể từ khi ra mắt cách đây 20 năm. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi chúng tôi suốt thời gian dài như vậy". Khi Taeyang nhận xét: "Năng lượng tại Hà Nội còn nóng hơn cả ở Seoul", khán giả đã đáp lại bằng những tiếng reo hò vang dội. Không khí càng trở nên bùng nổ hơn nữa khi Daesung hô lớn: "Sẵn sàng chưa?".

Taeyang, G-Dragon và Daesung biểu diễn một số ca khúc 'hit' của họ tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: VPBank cung cấp

Đêm nhạc kéo dài ba tiếng đồng hồ, với sự kết hợp đa dạng giữa các tiết mục nhóm và màn trình diễn cá nhân. Danh sách bài hát gồm nhiều phong cách khác nhau, từ ca khúc mang âm hưởng trot vui nhộn Look at Me, Gwisun của Daesung, đến những màn vũ đạo đầy lôi cuốn của Taeyang và khả năng rap đỉnh cao của G-Dragon. Tổng cộng, BIGBANG đã trình diễn khoảng 30 ca khúc, bao gồm cả các bài hát trong phần encore (biểu diễn thêm) như Last Dance.

"Tôi thậm chí còn học tiếng Hàn"

Đối với những người hâm mộ tham dự sự kiện, đây là một trải nghiệm vô cùng xúc động. Một cô gái ngoài 20 tuổi, hiện đang đi làm, chia sẻ: "Tôi đã vượt qua những giai đoạn khó khăn thời đi học nhờ nghe nhạc của BIGBANG. Tôi thậm chí còn học tiếng Hàn để có thể hiểu được những gì các thành viên nói trong buổi hòa nhạc này". An (30 tuổi), một nhân viên làm trong lĩnh vực tiếp thị tại Hà Nội, cho biết: "Thật choáng ngợp khi cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy thần tượng thời niên thiếu của mình", cô nói thêm: "Tôi hy vọng, BIGBANG cũng sẽ nhớ về Hà Nội như một kỷ niệm đẹp". Địa điểm tổ chức chật kín người hâm mộ, những người từng lớn lên cùng âm nhạc của BIGBANG, nay đã trở thành những người trẻ đang đi làm ở độ tuổi 20 và 30.

Toàn bộ 80.000 vé cho sự kiện diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10 đã được bán sạch. Vé dành cho thành viên và khách hàng doanh nghiệp được mua hết từ trước, trong khi vé bán công khai cũng đã bán hết chỉ trong vòng 10 phút sau khi mở bán. Giá vé dao động từ 1 triệu đồng đến 10,5 triệu đồng. Nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới đi qua 19 thành phố trên toàn cầu của BIGBANG, Hà Nội là địa điểm duy nhất tại Đông Nam Á được xác nhận tổ chức hai đêm diễn ngay từ đầu.

Vào ngày 24/10, khoảng 40.000 người hâm mộ đã lấp đầy Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: VPBank cung cấp

Việt Nam nổi lên như một điểm đến cho các buổi hòa nhạc quy mô lớn

Gần đây, Việt Nam đã nổi lên như một điểm đến quan trọng cho các buổi hòa nhạc K-pop. Việt Nam đã đăng cai tổ chức hàng loạt sự kiện lớn, bao gồm các buổi biểu diễn của BLACKPINK vào năm 2023, Super Junior vào năm 2024 và một buổi hòa nhạc cá nhân của G-Dragon vào năm 2025.

Khi người hâm mộ từ khắp Đông Nam Á đổ về Hà Nội để tham dự các buổi hòa nhạc, số lượng đặt vé máy bay đã tăng khoảng 74%, trong khi các khách sạn gần địa điểm tổ chức đều kín chỗ.

Ông Yoon Hwi, CEO của Karpa (đơn vị đồng tổ chức) cho biết: "Với nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh chóng, 'sức mua vé' của khán giả Việt Nam cũng đã gia tăng đáng kể. Thị trường hòa nhạc (concert) tại quốc gia này hứa hẹn sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa".