Sau 2 tháng tìm kiếm, bé gái 8 tuổi mất tích vào 26 Tết đã được đoàn tụ với gia đình

Bé Muội 8 tuổi tự bắt xe buýt từ Thủ Đức lên trung tâm Sài Gòn để thăm mẹ thì bị lạc và mất tích. Gia đình vừa tìm thấy bé tại Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức).

Bị chăn dắt trở thành ăn xin sau khi ngủ quên trên đường đến gặp mẹ

Trưa ngày 31/3, chị Lê Thị Chiêu (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. HCM) cho biết đã tìm thấy con gái là bé Lê Thị Phương Linh (8 tuổi, tên thường gọi là Muội) mất tích hơn 45 ngày trước đó.

Theo chị Chiêu, bé Muội được chị tìm thấy ở Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức). Khi tự đón xe buýt từ làng Đại học Quốc gia xuống trung tâm Sài Gòn thì bé Muội ngủ quên trên xe.

Ảnh chụp bé Muội

Theo chị Chiêu, Phương Linh kể khoảng 16 giờ ngày 11/2, em đón xe buýt từ nhà ở Q.Thủ Đức lên Q.1 chơi với mẹ. Thay vì xuống trạm xe buýt gần phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé) thì bé Linh ngủ quên trên xe buýt về đến công viên 23 tháng 9 (P.Phạm Ngũ Lão).

Đến khi thức dậy và thấy ở một nơi lạ lẫm, bé Phương Linh đi bộ lang thang ra khu vực công viên 23 Tháng 9 thì bị một phụ nữ ăn xin dụ dỗ, thậm chí đánh sưng mặt và ép bé đi theo về Q.8, cùng đi xin ăn.

Bé Muội phải đi theo tập đoàn ăn xin này do bị chúng đe dọa, đánh đập. Đến ngày 12/2 khi thấy bé Muội đang lang thang ăn xin trên địa bàn quận 8, một bảo vệ dân phố đến hỏi thăm, tìm hiểu thì biết bé sau khi đi lạc nên bị “tập đoàn” ăn xin dụ dỗ gia nhập, chăn dắt bé đi xin ăn. Sau đó, bảo vệ dân phố đưa bé về đồn Công an đồng thời tìm cách liên lạc với gia đình bé. Tuy nhiên sau nhiều ngày vẫn không liên lạc được với gia đình bé Muội nên Công an đã chuyển bé về Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức).

Trao đổi với chúng tôi, phía Trung tâm bảo nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình xác nhận, hiện bé Muội đang được trung tâm nuôi dưỡng, phía trung tâm sẽ hoàn tất thủ tục cho gia đình nhận lại bé vào ngày 2/4.

“Từ nay tôi không để con đi đâu một mình nữa…”, người mẹ hứa với lòng mình. Sáng thứ 2 ngày 2/4 chị sẽ đến Trung tâm Tam Bình làm thủ tục đón con về.

Trước đó, khoảng 17h ngày 11/2, bé Muội nói với cha là nhớ mẹ quá nên muốn đến chỗ làm việc của mẹ chơi.

Chị Chiêu mẹ của bé

Do mọi lần bé vẫn tự đi một mình đến chỗ mẹ nên được cha đồng ý. Sau đó một mình bé Muội tự bắt xe buýt số 19 đi từ làng Đại học xuống chợ Bến Thành (quận 1, TP. HCM) vì chị Chiêu đang buôn bán tại khu vực này. Khi đi bé mặc bộ đồ màu trắng bông, tay có xách một bịch nilon màu trắng.

Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, chị Chiêu đợi con mãi không thấy đến. Sau khi không thấy con đâu nên chị bỏ bán hàng để đi tìm khu vực trạm xe buýt và khu vực lân cận với hy vọng tìm thấy bé. Sau đó, cả nhà cùng với hai đứa nhỏ tiếp tục đi tìm khắp các công viên đến 2h sáng nhưng vẫn không tìm được bé Muội. Mặc dù cả nhà tiếp tục đi tìm khắp nơi, thậm chí xuống Vũng Tàu nhưng bé đã mất tích bí ẩn.

Đến hôm nay (ngày 31/3), sau hơn 45 ngày mất tích thì gia đình đã tìm được bé tại Trung tâm xã hội Tam Bình.

Trân Trân