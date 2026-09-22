Sau 2 tháng tạm quyền, TCBS chính thức có nữ Tổng Giám đốc mới

Ngày 18/9/2026, bà Trần Thị Thu Trang đã chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX). Quyết định này được thông qua đánh dấu bước hoàn tất quá trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp.

Tân Tổng giám đốc TCBS sinh năm 1983, là Cử nhân Học viện Tài chính Hà Nội và đã gắn bó với Techcombank và TCBS từ những ngày đầu thành lập. Theo TCBS, bà từng tham gia dẫn dắt tư vấn phát hành thành công hơn 400.000 tỷ đồng trái phiếu cho nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực bất động sản, FMCG, hạ tầng, giáo dục…

Bà Trần Thu Trang chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc TCBS (Ảnh: TCBS)

Theo báo cáo quản trị bán niên 2026 của doanh nghiệp, số cổ phiếu cuối kỳ bà Trang đang sở hữu là 384.463 cổ phiếu TCX, tương đương 0,014% vốn điều lệ. Hai người liên quan đến bà Trang là ông Tạ Đình Thắng và con gái Tạ Quỳnh Anh cũng đang nắm giữ lần lượt là 112.920 và 120.000 cổ phiếu TCX.

Trước đó, bà bắt đầu nhận giao quyền điều hành với tư cách Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 1/7/2026 nhằm thay thế vị trí của người tiền nhiệm là bà Nguyễn Thị Thu Hiền. Hiện bà Hiền đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Gần đây, TCBS cũng có một số thay đổi nhân sự khác. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Giám đốc cao cấp cố vấn pháp lý được bổ nhiệm giữ chức người phụ trách quản trị công ty, chánh văn phòng HĐQT kiêm người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 1/9/2026.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai hiện đồng thời giữ các chức vụ Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm chánh văn phòng HĐQT tại CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom.

Ở chiều ngược lại, TCBS miễn nhiệm ông Ngô Hoàng Hà khỏi các chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, người phụ trách quản trị công ty, chánh văn phòng HĐQT và người được ủy quyền công bố thông tin.

Sự kiện kiện toàn nhân sự cấp cao diễn ra đúng vào thời điểm TCBS đang triển khai những chiến lược quy mô lớn trên thị trường tài chính. Công ty vừa thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 554,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỉ lệ 5:1, qua đó dự kiến nâng tổng vốn điều lệ từ gần 28 tỷ đồng lên mức hơn 33 tỷ đồng.