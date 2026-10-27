Sau 2 tháng bị chó cắn, người đàn ông ra đi thương tâm

Một bệnh nhân bị chó cắn đến tiêm vaccine tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đồng Nai (CDC Đồng Nai), bệnh nhân là anh Đ.G., làm nghề đi rẫy, sống tại xã Đa Kia. Khoảng 2 tháng trước khi khởi phát bệnh, anh bị chó hoang cắn vào ngón thứ tư bàn tay trái trong lúc bẫy con vật tại khu vực rẫy thuộc thôn Bình Giai, xã Đa Kia.

Trước đó, con chó này đã cắn 4 con chó nuôi của gia đình bệnh nhân. Cả 4 con đều chết sau 4 ngày. Tuy nhiên, sau khi bị chó hoang cắn, anh G. không xử lý vết thương và không tiêm vaccine phòng bệnh dại. Con chó sau đó bị bắt, đập chết và bán cho người dân địa phương mang về khu vực rẫy để làm thịt.

Ngày 15/10, anh G. xuất hiện các triệu chứng sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, chán ăn, nuốt khó, sau đó không thể ăn uống. Đến ngày 18/10, bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế và tư vấn chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để theo dõi, điều trị.

Tại đây, anh được chẩn đoán mắc bệnh dại. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà. Anh G. tử vong ngày 19/10.

Qua điều tra mở rộng, ngành y tế ghi nhận thêm một trường hợp phơi nhiễm là bé Đ.Y. (6 tuổi), sống tại xã Phú Nghĩa. Bé bị chính con chó hoang nói trên cắn vào vùng ngực cùng ngày với anh G. nhưng chưa được xử lý vết thương ban đầu và chưa tiêm vaccine phòng bệnh dại.

CDC Đồng Nai cũng ghi nhận gia đình bệnh nhân còn 2 con chó chưa được tiêm phòng. Khu vực làm rẫy và nơi sinh sống của bệnh nhân có nhiều chó, mèo thả rông, chưa được quản lý chặt chẽ, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi chưa đạt yêu cầu.

Ngành y tế nhận định nguy cơ phơi nhiễm có thể lan rộng do hoạt động giết mổ, tiêu thụ chó hoang nghi mắc bệnh dại. Các đơn vị liên quan đang rà soát những người tiếp xúc với con vật, tư vấn người có nguy cơ đến cơ sở y tế để được tiêm phòng kịp thời, đồng thời triển khai vệ sinh, khử trùng khu vực liên quan và tăng cường tiêm vaccine cho đàn chó, mèo.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan khi bị chó, mèo cào hoặc cắn, kể cả khi con vật chưa có biểu hiện nghi mắc bệnh dại. Người bị thương cần rửa kỹ vết thương bằng nước sạch và xà phòng, sau đó đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vaccine phòng bệnh dại. Không tự điều trị bằng các phương pháp dân gian.

Theo CDC Đồng Nai, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Bệnh dại là bệnh nhiễm virus cấp tính của hệ thần kinh trung ương, lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua nước bọt của động vật nhiễm virus.

Virus có thể xâm nhập cơ thể qua vết cắn, vết cào, vết trầy xước hoặc khi nước bọt của động vật mắc bệnh tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc như mắt, miệng hay vết thương hở.

Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu khi bệnh dại đã khởi phát. Điều trị chủ yếu là hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, kiểm soát co giật, giảm đau, an thần và chăm sóc giảm nhẹ. Do đó, dự phòng sau phơi nhiễm đóng vai trò quyết định.

Khi bị chó, mèo hoặc động vật có nguy cơ cắn, cào, liếm vào vùng da tổn thương, người dân cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy trong khoảng 15 phút. Có thể sử dụng xà phòng để làm sạch, đồng thời loại bỏ dị vật và mô dập nát nếu có.

Sau đó, vết thương cần được sát trùng bằng cồn 70 độ hoặc dung dịch iodine. Không nên tự ý khâu kín vết thương. Trong trường hợp bắt buộc phải khâu, huyết thanh kháng dại cần được tiêm vào trong và xung quanh vết thương theo chỉ định, đồng thời việc khâu nên được trì hoãn ít nhất vài giờ.

Với các vết thương xuyên thấu, chảy máu hoặc nằm ở vùng đầu, mặt, cổ và bộ phận sinh dục, nguy cơ phơi nhiễm cao hơn. Người bệnh có thể được chỉ định huyết thanh kháng dại tiêm sâu vào trong và xung quanh vết thương.

Điều quan trọng là không chờ đến khi xác định chắc chắn con vật có mắc bệnh dại hay không mới đi tiêm phòng. Khi có nguy cơ phơi nhiễm, người dân cần đến cơ sở y tế để được đánh giá và chỉ định dự phòng càng sớm càng tốt.

Bên cạnh dự phòng sau phơi nhiễm, việc tiêm vaccine phòng dại đầy đủ cho chó, mèo và quản lý vật nuôi là biện pháp quan trọng để hạn chế nguồn lây trong cộng đồng.