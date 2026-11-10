Sau 2 phiên lao dốc, VN-Index bất ngờ đảo chiều tăng gần 29 điểm

Sau hai phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ đảo chiều mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/11. Lực cầu bắt đáy xuất hiện từ đầu phiên và gia tăng đáng kể trong buổi chiều, giúp nhiều nhóm cổ phiếu lấy lại sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index tăng 28,75 điểm, tương đương 1,68%, lên 1.743,07 điểm. Đà hồi phục có sự đóng góp của hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt tại các nhóm bất động sản, chứng khoán và ngân hàng.

VN-Index lấy lại gần 29 điểm, cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng cùng hồi phục.

Tâm điểm của phiên giao dịch thuộc về nhóm bất động sản khi dòng tiền tập trung mạnh vào nhiều mã cổ phiếu. Trong nhóm vốn hóa lớn, VIC tăng 3,24%, VHM tăng 2,65%. Các cổ phiếu KDH, DXG, NLG, VPI và NVL lần lượt tăng 5,65%, 4,11%, 4,21%, 3,49% và 3,33%. TCH tăng 2,64%, còn BCM tăng 1,99%.

Cổ phiếu NTL của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm trở thành điểm sáng khi tăng hết biên độ 6,85%, lên 13.250 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản của mã này cũng tăng đột biến trong phiên.

Không chỉ bất động sản, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến tích cực. VIX tăng 3,08%, SSI tăng 3,77%, VND tăng 3,11%, FTS tăng 4,17% và VDS tăng 3,12%.

Ở nhóm ngân hàng, LPB tăng 3,44%, SSB tăng 2,03%. Nhiều cổ phiếu khác như SHB, HDB, TPB, TCB, STB, VPB, NAB và VIB cũng tăng trên 1%, góp phần hỗ trợ đà đi lên của chỉ số.

Nhóm hàng không ghi nhận diễn biến nổi bật tại HVN khi cổ phiếu này tăng hết biên độ 6,78%. VJC cũng tăng 1,41%.

Đà tăng của HVN diễn ra sau khi Vietnam Airlines công bố bước tiến mới trong quan hệ hợp tác với ANA Holdings, một trong những tập đoàn hàng không lớn của Nhật Bản. Đây là dấu mốc tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác kéo dài một thập kỷ giữa hai doanh nghiệp.

Từ tháng 7/2016, ANA Holdings đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines. Hai bên sau đó triển khai hợp tác liên danh chuyến bay, kết nối chương trình khách hàng thường xuyên, phối hợp bán hàng, tiếp thị và phát triển sản phẩm.

Sắc xanh cũng lan tỏa sang nhóm bán lẻ với MWG tăng 2,35%, PNJ tăng 3,52%, FRT tăng 2,52% và DGW tăng 2,2%. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như HPG tăng 1,67%, VNM tăng 1,76%, MSN tăng 1,54%, MCH tăng 1,35% và BVH tăng 1,26%.

Trái ngược với diễn biến khởi sắc của phần lớn thị trường, nhóm dầu khí tiếp tục chịu áp lực bán. PVD giảm 2,91%, BSR giảm 1,93%, PVP giảm 1,67%, PLX giảm 0,76% và PVT giảm 0,48%. GAS chỉ nhích nhẹ 0,14%.

Diễn biến kém tích cực của nhóm cổ phiếu dầu khí diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm sâu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/11, giá dầu Brent giảm 5,9%, xuống còn 92,57 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 4,4%, về 86,85 USD/thùng.

Trước đó, trong tuần giao dịch liền trước, giá dầu Brent đã mất khoảng 16%, ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ giai đoạn đầu đại dịch COVID-19.

Trên thị trường quốc tế, chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên 09/11, góp phần cải thiện tâm lý trước phiên giao dịch tại Việt Nam. Chỉ số S&P 500 bật tăng trở lại sau tuần giao dịch kém tích cực, trong bối cảnh giá dầu lao dốc giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng trước các dữ liệu lạm phát sắp công bố và triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cổ phiếu Nvidia cũng giảm trước những thông tin liên quan đến nội bộ doanh nghiệp.