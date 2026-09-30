Sau 2 ngày sốt, bé 6 tuổi rơi vào nguy kịch vì viêm não

Bác sĩ Việt thăm khám lại cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi 6 tuổi (Gia Lai) được đưa đến cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), trong tình trạng nguy kịch do viêm não Herpes.

Trước đó, trẻ sốt kéo dài 2 ngày, điều trị ngoại trú nhưng không giảm. Bệnh diễn tiến nhanh, trẻ bắt đầu nôn ói, lừ đừ rồi xuất hiện các cơn co giật liên tiếp ở nửa người trái, tri giác lơ mơ. Ngay sau đó, trẻ được chuyển khẩn cấp lên tuyến trên trong tình trạng ý thức suy giảm nặng.

Khi nhập viện, bé lơ mơ, yếu nửa người trái, phải đặt nội khí quản và thở máy. Ê-kíp khoa Hồi sức tích cực nhiễm lập tức điều trị đặc hiệu bằng Acyclovir truyền tĩnh mạch, hỗ trợ hô hấp, chống phù não và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết.

Kết quả MRI não cho thấy tổn thương nghĩ nhiều đến viêm não Herpes. Xét nghiệm PCR dịch não tủy dương tính với virus Herpes, xác định chẩn đoán.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực nhiễm, cho biết dù được điều trị đặc hiệu sớm và hồi sức tích cực, bệnh vẫn diễn tiến cấp tính với tình trạng phù não nặng, đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng này, ê-kíp Hồi sức tích cực nhiễm khẩn trương hội chẩn với Ngoại thần kinh. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật mở sọ giải áp cấp cứu nhằm kiểm soát tình trạng tăng áp lực nội sọ và phù não nặng.

Sau gần 3 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Bé đã cai được máy thở, tự thở tốt, tự ăn uống, giao tiếp bình thường và ý thức cải thiện.

Hiện bé vẫn còn yếu nửa người trái và tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng.

Viêm não Herpes là tình trạng viêm não do virus Herpes simplex, thường là HSV-1. Bệnh có thể khởi phát với các triệu chứng như sốt, đau đầu, nôn ói, lừ đừ, thay đổi hành vi hoặc ý thức, sau đó nhanh chóng xuất hiện co giật và các biểu hiện thần kinh khu trú.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, tình trạng viêm có thể gây phù não, tăng áp lực nội sọ, rối loạn ý thức và đe dọa tính mạng. Acyclovir truyền tĩnh mạch là thuốc điều trị đặc hiệu được sử dụng càng sớm càng tốt khi nghi ngờ viêm não Herpes.

Trong những trường hợp phù não nặng, tăng áp lực nội sọ không kiểm soát được bằng các biện pháp điều trị nội khoa, bác sĩ có thể phải áp dụng các biện pháp hồi sức chuyên sâu, trong đó có phẫu thuật mở sọ giải áp.