Sau 2 năm nghỉ hưu, người đàn ông nhận ra 4 điều còn đáng sợ hơn thiếu tiền

Sau hơn 40 năm bận rộn với công việc, ông Quách từng nghĩ nghỉ hưu sẽ là quãng thời gian đáng mong chờ nhất khi mình có lương hưu ổn định, tài sản tích lũy đủ dùng và không còn phải chạy theo những cuộc họp hay công việc căng thẳng.

Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, người đàn ông 65 tuổi ở một thành phố nhỏ của Trung Quốc nhận ra cuộc sống nghỉ hưu không hẳn dễ chịu như ông từng tưởng, theo Phụ nữ Việt Nam.

Dù không phải lo lắng về tiền bạc, ông vẫn cảm thấy hụt hẫng, cô đơn và mất phương hướng. Sau 2 năm nghỉ hưu, ông mới hiểu rằng có những vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng một khoản lương hưu đủ đầy. Dưới đây là tâm sự của ông:

Nghỉ hưu mới thấy nhiều mối quan hệ từng rất thân bỗng xa cách

Khi còn công tác, tôi có khá nhiều đồng nghiệp thân thiết. Chúng tôi cùng làm việc, cùng ăn uống, trò chuyện và thỉnh thoảng tụ tập vào ngày nghỉ.

Có những chuyện tôi không tiện nói với người thân nhưng lại có thể thoải mái chia sẻ với đồng nghiệp. Vì thế, tôi từng nghĩ tình cảm giữa mọi người sẽ vẫn được duy trì ngay cả khi tôi nghỉ hưu. Nhưng thực tế khiến tôi khá hụt hẫng.

Khoảng nửa năm sau ngày rời cơ quan, tôi quay lại thăm đồng nghiệp. Những người từng hồ hởi chào đón giờ chỉ đáp lại khi tôi chủ động bắt chuyện.

Đáng buồn hơn, một người cấp dưới từng được tôi dìu dắt từ những ngày đầu vào cơ quan cũng tỏ ra khá lạnh nhạt. Cậu ấy thậm chí không chủ động mời tôi vào phòng như trước.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, khi còn đi làm, nhiều mối quan hệ được kết nối bởi công việc và vị trí. Khi nghỉ hưu, những thứ đó không còn nữa, tình cảm giữa người với người cũng có thể thay đổi.

Khi nghỉ hưu, những thứ đó không còn nữa, tình cảm giữa người với người cũng có thể thay đổi. Ảnh minh họa

Ở nhà cả ngày, vợ chồng lại dễ nảy sinh mâu thuẫn

Trước khi nghỉ hưu, tôi thường xuyên đi sớm về muộn. Công việc khiến tôi không có nhiều thời gian dành cho vợ con.

Tôi từng nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu, hai vợ chồng có thể cùng nhau tận hưởng tuổi già. Nhưng khi ngày nào cũng ở nhà, những bất đồng trước đây vốn bị công việc che lấp lại dần xuất hiện.

Hai vợ chồng có thể tranh luận từ chuyện đi chợ, nấu cơm đến việc nhà ai làm nhiều hơn. Những chuyện rất nhỏ nếu xảy ra liên tục cũng khiến cả hai mệt mỏi.

Quan hệ với con trai cũng không dễ cải thiện. Khi con trưởng thành và lập gia đình riêng, nó có cuộc sống của mình. Tôi từng quá bận rộn nên không đồng hành với con nhiều, đến lúc nghỉ hưu mới nhận ra khoảng cách giữa cha con đã hình thành từ lâu.

Tôi từng mong có thể dành nhiều thời gian hơn cho con cháu, nhưng các con không phải lúc nào cũng cần đến sự giúp đỡ của tôi.

Có thời gian nhưng lại chẳng còn thiết tha với những sở thích cũ

Ngày còn đi làm, tôi rất thích du lịch. Mỗi khi có vài ngày nghỉ, tôi lại lên kế hoạch cùng vợ hoặc rủ bạn bè đi đây đó.

Tôi từng nghĩ nếu nghỉ hưu, mình sẽ càng có nhiều thời gian để khám phá Trung Quốc. Tôi còn mua máy ảnh, chụp rất nhiều hình và đăng lên mạng xã hội. Nhưng điều kỳ lạ là khi thực sự có nhiều thời gian, tôi lại không còn hào hứng như trước.

Sau vài chuyến đi, tôi thấy mệt nhiều hơn vui. Có những ngày chỉ muốn ở nhà xem phim, ăn uống rồi ngủ.

Ngay cả việc theo dõi tin tức, trò chuyện về thời sự với bạn bè trước đây cũng không còn khiến tôi hứng thú. Ngày qua ngày lặp lại giống nhau khiến tôi cảm thấy cuộc sống nghỉ hưu khá trống rỗng.

Tuổi 65, sức khỏe cũng không còn như trước

Điều khiến tôi bất ngờ nhất sau khi nghỉ hưu là sức khỏe xuống nhanh hơn tưởng tượng. Khi còn trẻ, tôi hiếm khi đau ốm, công việc bận rộn nhưng cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.

Vậy mà chỉ trong khoảng 2 năm nghỉ hưu, tôi đã phải nhập viện 3 lần, trong đó có một lần phẫu thuật ruột thừa. Cơ thể thường xuyên đau nhức, những vấn đề sức khỏe tuổi già lần lượt xuất hiện.

Có lần gặp lại bạn bè lâu ngày, họ còn nhận xét tôi trông hốc hác hơn trước rất nhiều. Lúc ấy tôi mới hiểu, nghỉ hưu không chỉ là rời khỏi công việc. Đó còn là giai đoạn cơ thể bắt đầu thay đổi mạnh mẽ và mỗi người cần học cách thích nghi với một nhịp sống mới.

Sau cú sốc nghỉ hưu, tôi quyết định đi làm trở lại

Sau 2 năm sống trong cảm giác buồn chán, tôi nhận ra mình không phù hợp với việc hoàn toàn không có công việc. Vì vậy, tôi xin làm bảo vệ, công việc không mang lại quá nhiều tiền nhưng giúp tôi có lịch sinh hoạt rõ ràng, được vận động và tiếp xúc với những người khác.

Từ khi đi làm trở lại, tôi thấy tinh thần tốt hơn, cơ thể cũng khỏe khoắn hơn. Tôi không còn nằm nhà cả ngày và cũng ít xảy ra tranh cãi với vợ hơn.

Hai vợ chồng bắt đầu phân chia việc nhà rõ ràng để mỗi người có khoảng thời gian riêng. Tôi cũng chủ động gọi điện hỏi thăm con trai, thỉnh thoảng mời các con về nhà ăn cơm.

Sau trải nghiệm của mình, tôi hiểu rằng một cuộc sống nghỉ hưu đủ đầy không chỉ phụ thuộc vào tiền bạc. Muốn tuổi già bớt cô đơn, mỗi người cần chuẩn bị cả sức khỏe, các mối quan hệ, sở thích và một mục tiêu để theo đuổi.

Tôi từng nghĩ còn trẻ thì cứ tập trung cho công việc, đến khi nghỉ hưu vẫn còn rất nhiều thời gian để bù đắp cho gia đình. Nhưng giờ tôi mới hiểu, tình cảm cũng cần được vun đắp từ sớm.

Dù nhận ra điều đó hơi muộn, tôi vẫn tin mình còn thời gian để thay đổi và tận hưởng những năm tháng nghỉ hưu theo cách mình mong muốn.

4 việc nên làm sau khi nghỉ hưu

Bạn có thể bắt đầu hành trình "chữa lành" sau khi nghỉ hưu bằng những chuyến đi đến các tỉnh, thành hay quốc gia khác nhau, tìm hiểu nền văn hóa mới. Ảnh minh họa

Sau khi nghỉ hưu, mọi người có thể khám phá thế giới xung quanh, theo đuổi sở thích mới, tận dụng tối đa thời gian rảnh để cuộc sống trở nên thú vị hơn, theo Lao Động. Cùng điểm qua những điều nên làm sau khi nghỉ hưu:

Du lịch

Du lịch cho phép chúng ta khám phá những địa điểm thú vị và gặp gỡ những người mới. Bạn có thể bắt đầu hành trình "chữa lành" sau khi nghỉ hưu bằng những chuyến đi đến các tỉnh, thành hay quốc gia khác nhau, tìm hiểu nền văn hóa mới.

Hãy quyết định điểm đến du lịch của bạn dựa trên sở thích và tình hình tài chính.

Theo đuổi sở thích

Nghỉ hưu là thời điểm lý tưởng để theo đuổi, thực hiện những sở thích mà bạn đã bỏ lỡ. Đồng thời, chúng ta cũng có thể khám phá ra nhiều niềm đam mê, thú vui mới phù hợp với tính cách.

Việc theo đuổi sở thích sau khi nghỉ hưu cho phép cuộc sống của bạn luôn vui vẻ, thời gian rảnh được tận dụng hiệu quả nhất.

Thể dục, thể thao

Khi nghỉ hưu, bạn sẽ có nhiều thời gian để tập thể dục, giúp duy trì sức khỏe tốt. Bơi lội, yoga, golf, quần vợt, khiêu vũ, đi bộ, cầu lông hay thái cực quyền... là những môn thể thao tốt nhất cho người cao tuổi.

Bạn có thể thành lập hoặc tham gia một đội thể thao quy tụ nhóm người nghỉ hưu, cùng nhau tập luyện và chia sẻ niềm vui trong cuộc sống. Chơi thể thao theo nhóm sẽ tạo động lực cho mọi người, xây dựng cộng đồng tích cực, lành mạnh.

Nuôi thú cưng

Nếu muốn thêm bạn đồng hành, hãy nhận nuôi thú cưng. Việc chăm sóc các con vật như chó, mèo sẽ giúp mỗi ngày trở nên bận rộn và vui vẻ hơn.

Không chỉ cho ăn, chúng ta còn phải chơi đùa và dắt thú cưng đi dạo, có thêm những hoạt động mới những ngày rảnh rỗi.

Ngoài nuôi dưỡng, việc chăm sóc thú cưng cũng có tác dụng giúp giảm mức độ căng thẳng, giảm nguy cơ lo lắng, trầm cảm, thậm chí giúp tim trở nên khỏe mạnh hơn.