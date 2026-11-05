Sau 18 tháng động thổ dự án trường liên cấp nghìn tỷ, Nhựa Tiền Phong "quay xe" xin chuyển làm nhà ở thương mại

Theo thông báo ngày 30/10, một trong những nội dung được trình cổ đông là thông qua chủ trương chuyển đổi dự án Tổ hợp Giáo dục Tiền Phong thành dự án nhà ở thương mại tại khu đất số 2 An Đà, phường Gia Viên, TP. Hải Phòng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 12/11/2026 với tỷ lệ thực hiện một cổ phiếu tương ứng một quyền biểu quyết, trong khi thời gian lấy ý kiến cụ thể sẽ được doanh nghiệp thông báo sau.

Hiện Nhựa Tiền Phong chưa công bố quy mô xây dựng, tổng vốn đầu tư hay loại hình sản phẩm dự kiến phát triển tại dự án nhà ở thương mại này.

Lễ động thổ dự án

Trước đó, vào ngày 21/4/2025, Nhựa Tiền Phong đã tổ chức lễ động thổ Tổ hợp Giáo dục Tiền Phong ngay tại vị trí trên với diện tích công bố rộng 3,74 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.162 tỷ đồng.

Dự án bao gồm hệ thống trường liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, khu khảo thí cùng các hạng mục phục vụ hoạt động giáo dục, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng cho học sinh.

Tại lễ động thổ, Chủ tịch HĐQT Nhựa Tiền Phong Đặng Quốc Dũng từng khẳng định doanh nghiệp sẽ dành nguồn lực xây dựng một cơ sở giáo dục hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh địa phương.

Ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Dự án khi đó được lựa chọn là công trình hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, 65 năm thành lập Nhựa Tiền Phong và đánh dấu định hướng mở rộng hoạt động của doanh nghiệp từ sản xuất nhựa sang lĩnh vực giáo dục.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự án tiếp tục được đưa ra thảo luận để HĐQT trình cổ đông thông qua quyết định đầu tư.

Ở tờ trình này, quy mô diện tích dự án vẫn giữ ở mức hơn 37.455m² (hơn 3,7 ha), nhưng tổng mức đầu tư đã tăng gần gấp đôi lên 1.162 tỷ đồng với mục tiêu xây dựng tổ hợp giáo dục liên cấp đạt chuẩn quốc gia nhằm tri ân các thế hệ nhân dân thành phố Hải Phòng.

Đến nay, dù chưa thông tin cụ thể về tiến độ thực hiện, nội dung lấy ý kiến cổ đông lần này cho thấy dự án lại một lần nữa được chuyển đổi.

Phối cảnh dự án

Ít ai biết rằng trước khi được định hướng xây dựng tổ hợp giáo dục, khu đất tại số 2 An Đà đã gắn liền với một dự án bất động sản quy mô lớn của Nhựa Tiền Phong từ năm 2014.

Cụ thể, năm 2014, UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế đô thị khu tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư.

Đồ án khi đó có diện tích quy hoạch 93.147m², trong đó diện tích thuộc phạm vi dự án là 54.234m² với cơ cấu đất thương mại dịch vụ chiếm 67,54%, đất ở chiếm 23,33%, đất cây xanh và đường dạo chiếm 3,41%, phần còn lại dành cho giao thông nội bộ.

Theo quy hoạch được công bố tại buổi lễ do UBND quận Ngô Quyền phối hợp với Nhựa Tiền Phong tổ chức vào ngày 23/6/2014, dự án được phát triển theo hai trục Bắc - Nam và Đông - Tây, gồm bốn khu vực chính là khu văn phòng với các tòa nhà cao 18-20 tầng, trung tâm thương mại cao 7 tầng, khu nhà ở cao 25 tầng và khu cây xanh.

Dự án được thiết kế theo ý tưởng một đô thị hiện đại mang các biểu tượng đặc trưng của Hải Phòng và Việt Nam với điểm nhấn kiến trúc Landmark, hướng tới hình thành khu đô thị nén được giới thiệu là "thành phố trong lòng thành phố" (City in City).

Theo phân kỳ, giai đoạn đầu đến năm 2020 tập trung xây dựng khu chung cư và dịch vụ thương mại, còn giai đoạn từ năm 2020 đến 2029 tiếp tục phát triển khu khách sạn, văn phòng cùng các hạng mục còn lại; tuy nhiên, kế hoạch này sau đó đã không được triển khai như kỳ vọng.