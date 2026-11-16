Sau 18 năm "đắp chiếu", siêu dự án 13.000 tỷ đồng tại Mê Linh của AIC có tên mới

Cụ thể, thành phố vừa ban hành Quyết định số 6160/QĐ-UBND nhằm điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao đất đợt 1 để thực hiện dự án tại khu vực huyện Mê Linh trước đây.

Theo văn bản mới này, tên thương mại của dự án được xác định là Khu đô thị Diamond Flora, đồng thời tên doanh nghiệp được giao đất cũng được điều chỉnh thành Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hoa Thủ Đô.

Đáng chú ý, văn bản ghi rõ Hoa Thủ Đô có mã số doanh nghiệp 2500293742, đăng ký lần đầu vào ngày 26/2/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 23 vào ngày 20/7/2026.

Như vậy, việc điều chỉnh của Hà Nội thực chất là cập nhật tên đơn vị được giao đất trong quyết định năm 2008 chứ không phải quyết định chuyển nhượng dự án cho một pháp nhân hoàn toàn mới.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, người đại diện pháp luật của Hoa Thủ Đô hiện là ông Trương Quang Minh, người đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD (mã chứng khoán: VHD). Trụ sở đăng ký của Hoa Thủ Đô hiện cũng đặt tại tầng 7, tòa nhà VINAHUD, số 105 Nguyễn Bá Khoản, Hà Nội.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị AIC Mê Linh.

Về quy mô sử dụng đất, Quyết định 6160 xác định tổng diện tích đất giao và cho thuê trong đợt điều chỉnh này là 895.557 m2, tương đương khoảng 89,56 ha. Trong cơ cấu diện tích nêu trên, dự án bao gồm 388.358 m2 đất ở; 65.113 m2 đất thương mại, dịch vụ công cộng và trường học; 356.465 m2 đất cây xanh, giao thông; cùng 85.621 m2 đất giao cho UBND xã Mê Linh quản lý, đề xuất phương án sử dụng. Trong phần diện tích giao về địa phương quản lý, có 58.008 m2 được bố trí làm quỹ đất nhà ở xã hội để triển khai dự án riêng.

Thời hạn sử dụng đối với phần đất ở và đất thương mại, dịch vụ được tính 50 năm kể từ ngày 23/7/2008, tức thời điểm ban hành quyết định giao đất ban đầu. Chủ đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở, trong khi phần đất thương mại, dịch vụ được Nhà nước cho thuê và thu tiền thuê đất hằng năm.

Đối với diện tích đất cây xanh và giao thông (tương ứng khoảng 35,64 ha), thành phố giao đất không thu tiền sử dụng đất; doanh nghiệp có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh rồi bàn giao cho cơ quan chuyên ngành cùng chính quyền địa phương quản lý. Ngoài ra, Hà Nội cũng giao không thu tiền sử dụng đất đối với 8,56 ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo xác nhận của UBND xã Mê Linh vào ngày 30/6/2026.

Bên cạnh đó, quyết định mới cũng bổ sung phương thức giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, căn cứ theo điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 254/2025/QH15.

Để tiến tới bước bàn giao đất trên bản đồ cũng như ngoài thực địa và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định, Hoa Thủ Đô phải phối hợp với cơ quan chức năng xác định rõ các nghĩa vụ tài chính về đất, tiền thuê đất, khoản phải nộp liên quan đến diện tích đất trồng lúa cùng các nghĩa vụ còn thiếu nếu có.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần phối hợp với UBND xã Mê Linh hoàn tất giải phóng mặt bằng đối với 9.227,4 m2 đất còn lại trong quý II/2027, đồng thời hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất cho 43.880,4 m2 còn lại để báo cáo thành phố.

Những điều chỉnh liên tiếp về chủ trương đầu tư, môi trường và giao đất thời gian qua được xem là các bước đi tiếp theo nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý cho dự án sau nhiều năm đình trệ.

Trước đó vào năm 2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã ban hành quyết định cho phép đầu tư và giao đất thực hiện Khu đô thị AIC. Sau khi khu vực này sáp nhập về Hà Nội, dự án từng được điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 vào năm 2011.

Tuy nhiên, quá trình triển khai sau đó bị chậm lại do vướng mắc chồng lấn diện tích với Khu nhà ở Hoàng Vân, đồng thời dự án cũng trải qua các đợt thanh tra vào năm 2019 và 2021.

Đến tháng 4/2022, UBND TP.Hà Nội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án và tới tháng 4/2026, UBND xã Mê Linh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với một số ô đất.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội lấy ý kiến tham vấn hồi tháng 6, Khu đô thị AIC có tổng diện tích hơn 93,9 ha với quy mô dân số dự kiến khoảng 26.000 người.

Dự án tọa lạc trên tuyến đường trục chính rộng 100 m của khu đô thị mới Mê Linh, tiếp giáp với các khu đô thị Cienco5, khu đô thị Sông Hồng và khu nhà ở Hoàng Vân. Trong cơ cấu sử dụng đất tổng thể, dự án bố trí khoảng 76,4 ha đất đơn vị ở, bao gồm 42,9 ha dành cho các công trình nhà ở.

Cụ thể, khu đô thị sẽ có 11 lô đất hỗn hợp (thương mại, khách sạn, văn phòng, chung cư) cao tối đa 32 tầng với mật độ xây dựng không quá 45% và tổng diện tích sàn hơn 1 triệu m2; cùng hai lô đất chung cư cao tối đa 25 tầng có mật độ xây dựng không vượt quá 44,3%. Phân khu thấp tầng bao gồm 69 lô biệt thự cao tối đa 3 tầng (mật độ xây dựng tối đa 50%) và 6 lô nhà liền kề cao tối đa 4 tầng (mật độ xây dựng tối đa 75,7%).

Với tổng mức đầu tư hơn 13.181 tỷ đồng, dự án dự kiến bước vào giai đoạn thực hiện từ quý II/2026 đến quý III/2028 và hoàn thành toàn bộ việc xây dựng trong khoảng thời gian từ quý III/2028 đến quý II/2029.