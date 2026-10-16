Sau 17 năm ngày mất, Michael Jackson vẫn áp đảo các ngôi sao âm nhạc đương đại

Dù đã qua đời từ năm 2009, Michael Jackson vẫn chứng minh sức hút bền bỉ trên thị trường âm nhạc quốc tế. Theo thống kê của Official Charts, album tuyển tập The Essential Michael Jackson phát hành năm 2005 đang dẫn đầu bảng xếp hạng album bán chạy tại Anh tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, vượt qua nhiều sản phẩm mới của các ngôi sao đương đại.

Đáng chú ý, thành tích này được thiết lập trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục đón nhận những album mới từ các nghệ sĩ nổi tiếng. Tính đến cuối quý III, The Essential Michael Jackson đã ghi nhận hơn 508.000 đơn vị tiêu thụ trên bảng xếp hạng. Sự gia tăng mạnh mẽ về lượt nghe trực tuyến cùng doanh số bán album được cho là những yếu tố quan trọng giúp sản phẩm duy trì vị trí dẫn đầu.

Một trong những động lực thúc đẩy sự quan tâm dành cho Michael Jackson là bộ phim tiểu sử Michael, ra mắt hồi tháng 4. Tác phẩm đưa cuộc đời và sự nghiệp của nam ca sĩ trở lại tâm điểm chú ý, đồng thời khơi dậy sự quan tâm của công chúng đối với kho tàng âm nhạc mà anh để lại. Hiệu ứng từ màn ảnh rộng đã góp phần đưa những ca khúc quen thuộc của ông tiếp cận thêm nhiều khán giả.

Với kết quả hiện tại, The Essential Michael Jackson bỏ xa các đối thủ trên bảng xếp hạng. Album The Art of Loving của Olivia Dean đứng thứ hai, trong khi Kiss All The Time. Disco, Occasionally. của Harry Styles xếp ở vị trí thứ ba.

Không chỉ album tuyển tập, những sản phẩm kinh điển khác của Michael Jackson cũng tiếp tục thu hút người nghe. Thriller hiện đứng thứ 16, còn Bad xếp thứ 20. Như vậy, nam ca sĩ có tới ba album góp mặt trong Top 20 bảng xếp hạng tại Anh, cho thấy sức sống lâu dài của âm nhạc Michael Jackson qua nhiều thế hệ.

Ở nhóm nghệ sĩ đương đại, Olivia Rodrigo cũng ghi nhận bước tiến đáng kể. Album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love tăng tám bậc so với lần cập nhật trước, vươn lên vị trí thứ năm với hơn 305.000 đơn vị tiêu thụ. Hai album trước đó của nữ ca sĩ là SOUR và GUTS lần lượt đứng ở vị trí 26 và 29.

Trong khi đó, Fleetwood Mac, The Weeknd, Ed Sheeran, Noah Kahan và Alex Warren tiếp tục duy trì sự hiện diện trong Top 10. Oasis cũng giữ được sức hút sau chuyến lưu diễn Oasis Live '25, với album Time Flies: 1994–2009 khép lại danh sách.

Dù vẫn còn quý IV trước khi năm 2026 kết thúc, khoảng cách mà Michael Jackson tạo ra so với các đối thủ đang cho thấy ưu thế đáng kể. Tuy nhiên, những biến động về doanh số, lượt nghe trực tuyến và các sản phẩm âm nhạc mới trong những tháng cuối năm vẫn có thể làm thay đổi thứ hạng chung cuộc.