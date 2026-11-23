Theo New York Post, Byron gia nhập Materialize, một công ty chuyên về cơ sở dữ liệu, từ ngày 9/11 với vai trò Giám đốc doanh thu (CRO). Theo thông tin do TMZ công bố, vị lãnh đạo này đồng thời âm thầm đảm nhận vai trò cố vấn cho một số doanh nghiệp khác.

CEO Materialize Nate Stewart xác nhận việc tuyển dụng Byron, đồng thời cho biết ông làm việc theo hình thức bán thời gian trong bối cảnh công ty đang mở rộng hoạt động.

"Chúng tôi đang phát triển nhanh chóng và đã mời Andy tham gia với vai trò Giám đốc doanh thu bán thời gian để hỗ trợ quá trình mở rộng quy mô", ông Stewart chia sẻ với TMZ.

Tuy nhiên, bản thân Byron lại mô tả nhẹ nhàng hơn về công việc mới. "Tôi chỉ đang hỗ trợ với tư cách cố vấn", ông nói với TMZ.

Trước khi vướng ồn ào từ khoảnh khắc kiss cam, Andy Byron từng giữ chức Giám đốc điều hành (CEO) của Astronomer.

Cựu lãnh đạo công nghệ cho biết ông đang tư vấn cho nhiều công ty nhưng không làm nhân viên toàn thời gian tại bất kỳ đơn vị nào.

Theo TMZ, Materialize hiện có khoảng 50 nhân viên. Quyết định tuyển dụng Byron nhận được sự ủng hộ của CEO Nate Stewart và hội đồng quản trị công ty. Các nhân viên được thông báo về sự xuất hiện của ông trong cuộc họp toàn thể ngày 11/11, tức hai ngày sau khi ông bắt đầu công việc.

Vị trí mới đánh dấu sự trở lại của Byron với môi trường doanh nghiệp sau sự cố xảy ra tại concert Coldplay ngày 16/7/2025. Khi đó, hình ảnh ông xuất hiện trên màn hình lớn tại sân vận động đã khiến mạng xã hội dậy sóng.

Byron tham dự buổi biểu diễn của ban nhạc tại sân vận động Gillette, thành phố Foxborough, bang Massachusetts (Mỹ), cùng Kristin Cabot, khi đó là Giám đốc nhân sự của Astronomer. Máy quay bất ngờ ghi lại cảnh cả hai ôm nhau.

Andy Byron và Kristin Cabot theo dõi màn trình diễn của ban nhạc Coldplay tại Boston, bang Massachusetts (Mỹ), ngày 16/7/2025. Ảnh: Grace Springer/Storyful

Khi hình ảnh được chiếu lên màn hình lớn, Cabot lập tức quay mặt đi, trong khi Byron cúi người né khỏi khung hình. Trước phản ứng có phần lúng túng của hai người, thủ lĩnh ban nhạc Coldplay Chris Martin đã đưa ra lời bình luận đùa, khiến khoảnh khắc này càng thu hút sự chú ý.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa hai lãnh đạo, trong bối cảnh cả hai đều đã kết hôn.

Sau đó, hội đồng quản trị Astronomer mở cuộc điều tra nội bộ. Byron rời vị trí CEO vào ngày 19/7, chỉ 3 ngày sau concert. Cabot cũng từ chức vài ngày sau đó.

Byron từng lãnh đạo công ty công nghệ dữ liệu này từ năm 2023. Sau khi rời Astronomer, ông gần như không xuất hiện trước công chúng.

Trong khi đó, Cabot lần đầu lên tiếng về sự việc trong cuộc phỏng vấn với The New York Times hồi tháng 12/2025. Bà khẳng định mình và Byron không hẹn hò, đồng thời mô tả hành động tại concert là một sai lầm do ảnh hưởng của rượu bia.