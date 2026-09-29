Sau 15 năm, Apple muốn trở lại thị trường này

Apple muốn trở lại thị trường máy chủ doanh nghiệp khi lên kế hoạch bắt tay với Nvidia. Ảnh: Bloomberg.

Theo The Information, Apple đang phát triển một máy chủ AI dành cho nhà phát triển, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Thiết bị có thể được cung cấp dưới 2 cấu hình. Một phiên bản dùng 2 chip M8 Ultra, trong khi phiên bản cao cấp hơn sẽ dùng 4 chip M8 Ultra.

M8 Ultra được kỳ vọng là dòng chip hiệu năng cao trong hệ sinh thái Apple Silicon. Đây cũng là loại chip mà Táo khuyết dự kiến sử dụng để mở rộng kiến trúc phần cứng của mình ra ngoài các sản phẩm tiêu dùng.

Apple đã thảo luận với Nvidia về việc sử dụng NVLink Fusion. Công nghệ này gồm phần cứng và phần mềm giúp nhiều chip truyền dữ liệu với nhau ở tốc độ cao. Nếu được lựa chọn, NVLink Fusion có thể kết nối nhiều chip M8 Ultra trong cùng một máy chủ.

Dự án hiện vẫn ở giai đoạn phát triển. Sản phẩm sớm nhất có thể xuất hiện vào năm 2029. Kế hoạch cũng có thể thay đổi hoặc bị hủy trước khi thương mại hóa.

Một trong những mục tiêu chính của hệ thống mới là thị trường AI inference. Đây là giai đoạn các mô hình đã được huấn luyện được sử dụng để tạo câu trả lời hoặc xử lý yêu cầu thực tế.

Apple nhìn thấy cơ hội khi ngày càng nhiều doanh nghiệp muốn chạy mô hình AI trên hạ tầng riêng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ đám mây.

Nhu cầu đối với phần cứng Apple trong giới phát triển AI cũng đang tăng mạnh. The Information cho biết các phòng thí nghiệm AI đã mua hàng chục nghìn Mac mini và Mac Studio. Những thiết bị này được chú ý nhờ chip Apple Silicon và kiến trúc bộ nhớ hợp nhất.

Doanh số Mac trong quý gần nhất của Apple tăng gần 29%, đạt 10,4 tỷ USD. Tuy nhiên, máy Mac hiện vẫn chủ yếu là sản phẩm tiêu dùng và thiếu một số tính năng quản lý mà khách hàng doanh nghiệp cần.

Một sản phẩm máy chủ mới sẽ đánh dấu sự trở lại của nhà sản xuất iPhone với thị trường mà công ty từng rút khỏi năm 2011. Trong giai đoạn 2002-2011, Apple bán dòng Xserve sử dụng chip IBM và sau đó là Intel. Dòng sản phẩm này không tạo được vị thế lớn trong thị trường doanh nghiệp.

Kế hoạch mới cũng có thể mở ra một chương khác trong quan hệ Apple và Nvidia. 2 công ty từng hợp tác từ đầu những năm 2000 khi Apple dùng GPU Nvidia trên máy Mac, song quan hệ dần trở nên căng thẳng.

Hiện tại, Nvidia cũng đang mở NVLink Fusion cho các hãng phát triển chip cạnh tranh.

“Chúng tôi luôn muốn bán được thứ gì đó hơn là không bán được gì”, Dion Harris, Giám đốc cấp cao phụ trách điện toán hiệu năng cao và hạ tầng AI của Nvidia nói.

Nếu dự án thành hiện thực, Apple sẽ bước vào thị trường AI hạ tầng nơi Nvidia đang giữ vị thế lớn. Đây cũng là bước mở rộng đáng kể với Apple Silicon, từ iPhone và Mac sang các hệ thống máy chủ phục vụ doanh nghiệp.