Sau 14 năm yêu nhau kín tiếng, nam ca sĩ này công khai bạn gái theo cách không ngờ, thu hút hàng triệu người xem

Sau 14 năm bên nhau, Quân A.P và Lê Khanh lần đầu công khai chuyện tình cảm trên sóng Running man Vietnam 2026, nhận được nhiều lời chúc phúc từ Gia tộc R và Runnies (người hâm mộ chương trình).

Running man Vietnam 2026 còn "chơi lớn" khi mang đến một không gian tiệc cưới lộng lẫy, ngập tràn hoa tươi dành riêng cho Quân A.P và Lê Khanh. Đặc biệt, nhóm nhạc UPRIZE cũng góp mặt, mang đến những tiết mục âm nhạc chúc mừng ngày vui của cặp đôi.

Khoảnh khắc chú rể Quân A.P và cô dâu Lê Khanh cùng bước lên lễ đường đã khiến không khí trở nên vô cùng xúc động. Trấn Thành và Anh Tú Atus không thể cầm được nước mắt trước khoảnh khắc đặc biệt của người em thân thiết.

Quân A.P xúc động chia sẻ: “Em không thể tin được mình có may mắn, được tổ chức một đám cưới như thế này”. Trong khi đó, Lê Khanh cũng bật khóc khi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người: “Em chỉ biết nói là em cảm ơn mọi người rất là nhiều, vì em đã mong đợi ngày này rất lâu rồi".

Sức hút của tập phát sóng còn được thể hiện qua con số ấn tượng: 1 triệu lượt xem chỉ sau 10 phút, kể từ khi kết thúc công chiếu, lập nên kỷ lục mới cho chương trình.

Ở tập trước, danh tính hai kẻ trộm vàng được hé lộ là Minh Hằng và Quang Trung. Lan Ngọc cũng chính thức được minh oan, trong khi hai thành viên mới Sơn.K và Pháp Kiều nhanh chóng hòa nhập với Gia tộc R. Tuy nhiên, vàng cưới đã bị hóa đá bởi "Lời nguyền hoàng kim", buộc các thành viên phải tìm cách hóa giải.

Đặc biệt, không chỉ cô dâu Lê Khanh mà cả chủ hôn Lê Nhân cũng chính thức tham gia cuộc đua. Sự góp mặt của hai nhân vật đặc biệt khiến các thành viên vô cùng hào hứng, mong chờ những màn đối đầu đáng yêu giữa chú rể Quân A.P và cô dâu Lê Khanh, cũng như lần đầu chứng kiến Lê Nhân trực tiếp nhập cuộc đấu trí, đấu sức thay vì chỉ đảm nhận vai trò dẫn chuyện.

12 thành viên được chia thành hai đội thông qua hình thức bốc thăm. Đội Mặt Trời gồm: Tám Quân, Lê Khanh, Út Tuấn, Tám Trung, Minh Hằng và Sáu Tút. Trong khi đó, đội Mặt Trăng có: Hai Thành, Sơn.K, Tư Ngọc, Pháp Kiều, Năm Phát và Lê Nhân.

Dù được phân chia ngẫu nhiên, đội hình hai bên lại trùng hợp đến bất ngờ. Nhiều Runnie không khỏi lo lắng cho đội Mặt Trời khi đội Mặt Trăng sở hữu nhiều “con tướng” mạnh, hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu không cân sức về thể lực.

Theo luật chơi, sau mỗi nhiệm vụ, đội chiến thắng sẽ nhận được gợi ý rõ ràng, trong khi đội thua chỉ có thể nhận được gợi ý mơ hồ. Đây chính là lợi thế quan trọng để các thành viên từng bước tìm ra phương pháp hóa giải "Lời nguyền hoàng kim".

Sau các nhiệm vụ 'Thần tốc', 'Thần bí', 'Thần ngôn', hai đội bước vào vòng xé bảng tên gây cấn. Đặc biệt, mỗi đội đều có một thành viên bất tử với dấu hiệu được giấu bí mật ở mặt trong bảng tên. Ngay cả người sở hữu thân phận đặc biệt này cũng không biết mình là ai, trước khi bảng tên bị xé.

Trận chiến càng về cuối càng khó đoán khi các đội phải vận dụng chiến thuật và những manh mối đã thu thập để tìm cách hóa giải lời nguyền. Thân phận bất tử bí mật cũng góp phần tạo nên những bất ngờ đúng chất Running man Vietnam.