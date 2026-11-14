Sau 13 năm, Taylor Swift trở lại nơi khởi đầu sự nghiệp

Taylor Swift sẽ chính thức trở lại sân khấu lễ trao giải CMA Awards vào ngày 18/11, đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của nữ ca sĩ tại sự kiện âm nhạc danh giá này sau 13 năm vắng bóng. Thông tin được chương trình Good Morning America công bố hôm 13/11, thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt khi CMA từng là một trong những sân khấu quan trọng nhất trong những ngày đầu sự nghiệp của cô.

Đáng chú ý, màn tái xuất diễn ra không lâu sau khi Taylor Swift được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Nashville vào ngày 26/10. Tại đây, nữ ca sĩ 36 tuổi có dịp nhìn lại hành trình 20 năm kể từ khi phát hành album đầu tay mang tên mình, đồng thời nhắc đến những năm tháng sáng tác tại Music Row, nơi đặt nền móng cho con đường âm nhạc của cô.

Trong bài phát biểu nhận vinh danh, Swift bày tỏ lòng biết ơn đối với Nashville, nơi giúp cô hình thành tư duy sáng tác và khả năng khám phá nhiều dòng nhạc khác nhau.

"Tôi rất may mắn khi có cơ hội thử sức với nhiều thể loại âm nhạc, đi khắp thế giới và viết nhạc cùng nhiều người theo những cách khác nhau. Lý do duy nhất giúp tôi có được sự linh hoạt trong sáng tạo là những nguyên tắc và nền tảng đã học được ở Nashville", nữ ca sĩ chia sẻ.

Sự trở lại CMA Awards năm nay càng có ý nghĩa khi Taylor Swift đang nhận đề cử Ca khúc của năm với I Knew It, I Knew You, sáng tác dành cho bộ phim hoạt hình Toy Story 5 của Disney và Pixar. Ca khúc do cô đồng sáng tác, sản xuất cùng Jack Antonoff đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phát thanh nhạc đồng quê vào tháng 9, đánh dấu một thành tích đáng chú ý sau nhiều năm cô chuyển hướng sang nhạc pop với album 1989.

Đây cũng là đề cử CMA đầu tiên của Taylor Swift sau bốn năm. Cô sẽ cạnh tranh cùng những ca khúc như Be Her và Choosin' Texas của Ella Langley, Somewhere Over Laredo của Lainey Wilson và The Fall của Cody Johnson.

Trong quá khứ, Taylor Swift từng có tám màn trình diễn tại bảy mùa CMA Awards khác nhau và sở hữu tổng cộng 12 giải thưởng, bao gồm chín giải cạnh tranh, hai giải Thành tựu Nghệ sĩ Quốc tế và giải Pinnacle danh giá.

Năm 2006, cô lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ CMA, chỉ vài tháng sau khi phát hành đĩa đơn đầu tay Tim McGraw. Một năm sau, ở tuổi 17, Swift trình diễn Our Song và giành giải Horizon Award, tiền thân của hạng mục Nghệ sĩ mới của năm.

Giai đoạn 2008-2011 đánh dấu thời kỳ thăng hoa của nữ ca sĩ tại sự kiện. Năm 2009, cô thắng cả bốn hạng mục được đề cử, gồm Nghệ sĩ của năm, Nữ ca sĩ của năm, Album của năm với Fearless và Video âm nhạc của năm với Love Story. Ở tuổi 19, Swift trở thành nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử giành giải Nghệ sĩ của năm tại CMA.

Năm 2011, cô tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ của năm. Đến năm 2013, Swift nhận giải Pinnacle, trở thành nghệ sĩ thứ hai trong lịch sử được trao danh hiệu này sau Garth Brooks. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của cô trong việc đưa nhạc đồng quê tiếp cận khán giả trên toàn thế giới.

Cũng trong đêm trao giải năm đó, Swift cùng Alison Krauss và Vince Gill trình diễn phiên bản acoustic của Red. Đây chính là màn biểu diễn cuối cùng của cô tại CMA trước khi rời xa sân khấu này suốt 13 năm.

Sau đó, nữ ca sĩ vẫn có những dấu ấn đáng chú ý tại giải thưởng. Năm 2016, cô trở lại với vai trò trao giải Nghệ sĩ của năm cho Garth Brooks. Năm 2017, Swift giành giải Bài hát của năm với tư cách người viết lời duy nhất cho Better Man, ca khúc do nhóm Little Big Town thể hiện.

Lần gần nhất cô nhận đề cử trước năm 2026 là vào năm 2022, với MV I Bet You Think About Me (Taylor's Version) (From the Vault) do Blake Lively đạo diễn.

Sau hơn một thập kỷ, sự trở lại của Taylor Swift tại CMA Awards không chỉ đánh dấu cuộc hội ngộ với một sân khấu từng chứng kiến những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp, mà còn gợi nhắc về nguồn cội âm nhạc đồng quê đã góp phần tạo nên một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay.