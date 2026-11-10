Sau 12 năm, Hồ Ngọc Hà hé lộ điều đặc biệt trong sự nghiệp

Chia sẻ về quyết định thực hiện một album hoàn chỉnh ở thời điểm hiện tại, Hồ Ngọc Hà thẳng thắn bộc bạch về hành trình âm nhạc của mình trong những năm qua. Nữ ca sĩ cho biết, dù bản thân vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, nhưng các sản phẩm đa phần mang tính riêng lẻ và chưa có một dự án tổng thể nào phản ánh trọn vẹn tâm tư, suy nghĩ cũng như đời sống tinh thần của cô ở giai đoạn này gửi đến khán giả.

Chính vì khao khát kết nối ấy, trong những ngày cuối năm 2026, cô đã hạ quyết tâm phải thực hiện một điều gì đó thực sự ý nghĩa cho người hâm mộ và cho chính bản thân mình. Với tính cách quyết liệt vốn có, album phong thu thứ 8 đã được chuẩn bị và hoàn thiện.

Nói về "đứa con tinh thần" sắp ra mắt, Hồ Ngọc Hà tâm sự: “Với tính cách quyết liệt của mình, tôi thấy sản phẩm âm nhạc này rất vừa vặn với mình ngay lúc này. Nó là những tâm tư, suy nghĩ và cả những câu hỏi lạ kỳ của tôi trong giai đoạn này về chính mình, về công việc, về sự nghiệp, về khán giả và cả về tình cảm luôn”.

Lần gần nhất Hồ Ngọc Hà phát hành một album phòng thu là vào năm 2014, với sản phẩm Mối tình xưa. Ca khúc chủ đề cùng tên khi đó do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác theo phong cách cổ điển, lãng mạn, đã tạo nên một dấu ấn nghệ thuật rất riêng biệt, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của nữ ca sĩ ở thời điểm bấy giờ.

Suốt 12 năm trôi qua kể từ album thứ 7 này, Hồ Ngọc Hà vẫn liên tục hâm nóng tên tuổi bằng các album Love songs, các đĩa đơn và mini-album chất lượng. Trong đó, hàng loạt "bản hit" như Cô đơn trên sofa, Cây đèn thần... đã liên tục làm "chao đảo" các bảng xếp hạng âm nhạc và tạo nên những làn sóng trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà đã thực hiện nhiều đêm nhạc Love songs tại nhiều tỉnh, thành khắp Việt Nam và cả ở nước ngoài, tạo hiệu ứng tốt.

Dù các thông tin chi tiết về thể loại âm nhạc cũng như danh sách bài hát trong album thứ 8 này vẫn chưa được hé lộ toàn bộ, nhưng với sự đầu tư tâm huyết từ chính Hồ Ngọc Hà cùng ê kíp trong suốt thời gian qua, công chúng và giới chuyên môn hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng, đây sẽ là dự án mang đến một hình ảnh Hồ Ngọc Hà đầy mới mẻ, xứng đáng với sự chờ đợi của người hâm mộ.