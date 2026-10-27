Sau 10 ngày, chùm ca não mô cầu ở TP.HCM hiện ra sao?

Các chấm xuất huyết trên da một bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não mô cầu. Ảnh: WebMD.

Từ ngày 14 đến 20/10, TP.HCM ghi nhận 5 ca mắc bệnh não mô cầu, gồm 4 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước và một nam sinh 12 tuổi tại Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương. Các trường hợp đều nhiễm não mô cầu nhóm B.

Trong chùm 4 ca tại xã Hiệp Phước, một học sinh không qua khỏi ngày 14/10, ba trường hợp còn lại được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Sau 10 ngày theo dõi, địa phương chưa phát hiện thêm ca mắc mới liên quan chùm ca bệnh này.

Ngành y tế đã triển khai điều tra dịch tễ, khử khuẩn môi trường và cấp kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần. Tại Trường THCS Hai Bà Trưng, 177 người tiếp xúc gần đã uống kháng sinh dự phòng; tổng số người được dự phòng sau khi mở rộng đến học sinh, giáo viên và nhân viên trường là 2.031.

Với ca bệnh tại phường Bình Dương, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) lập danh sách 99 người tiếp xúc gần để triển khai các biện pháp dự phòng và theo dõi sức khỏe.

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết cả 8/8 tỉnh, thành phía Nam đều ghi nhận sự gia tăng một số trường hợp mắc bệnh não mô cầu xâm lấn trong thời gian gần đây.

Theo bác sĩ Thượng, nhóm 11-15 tuổi chiếm tỷ lệ mắc cao nhất, ở mức 28,6%; khoảng 94% trường hợp mắc bệnh thuộc nhóm huyết thanh B. Nguy cơ xuất hiện thêm ca bệnh vẫn còn, cần tiếp tục giám sát và phát hiện sớm để điều trị kịp thời.

Bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có thể dẫn đến viêm màng não hoặc nhiễm khuẩn huyết, diễn tiến nhanh và gây tử vong. Bệnh lây truyền chủ yếu qua dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người mang vi khuẩn hoặc người mắc bệnh.

Người dân cần chú ý các dấu hiệu như sốt, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, lừ đừ hoặc xuất hiện ban xuất huyết. Khi có triệu chứng nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế ngay. Người tiếp xúc gần với ca bệnh cần thực hiện hướng dẫn của nhân viên y tế, dùng kháng sinh dự phòng khi có chỉ định và theo dõi sức khỏe.