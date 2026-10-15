Sau 10 năm, văn hóa doanh nghiệp chuyển từ xây chuẩn mực sang đo hiệu quả

Ngày 15/10, tại buổi gặp gỡ báo chí ở Hưng Yên, Ban tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 công bố định hướng phát triển văn hóa kinh doanh giai đoạn mới.

Sau 10 năm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, 116 doanh nghiệp đã được công nhận đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Diễn đàn năm nay dự kiến diễn ra ngày 8/11 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm.

Từ xây dựng chuẩn mực đến đo hiệu quả

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, sau một thập kỷ xây dựng nền tảng, giai đoạn tiếp theo cần tập trung nhiều hơn vào tổ chức thực hiện, xây dựng công cụ đánh giá và thúc đẩy hành động thực chất.

Ngày 21/3/2026, Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam được công bố với 12 giá trị cốt lõi gồm: Yêu nước, Tín nghĩa, Phụng sự, Bản sắc; Liêm chính, Tự chủ, Trí tuệ, Sáng tạo; Khát vọng, Hội nhập, Hợp tác và Bền vững.

Theo định hướng được giới thiệu tại buổi gặp gỡ, Diễn đàn năm nay sẽ đề xuất Khung hành động giai đoạn 2026-2035 cùng một số công cụ nhằm hỗ trợ đánh giá văn hóa doanh nghiệp.

Trong đó có Bộ đo Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp, Chỉ số niềm tin, Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh và Sách trắng Văn hóa kinh doanh.

Ông Lê Quốc Vinh, Phó chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, cho rằng văn hóa góp phần định hình phương pháp và con đường phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Ông Lê Quốc Vinh, Phó chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho rằng, những giá trị doanh nghiệp lựa chọn theo đuổi sẽ chi phối cách tổ chức kinh doanh, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác và gắn kết các thành viên trong nội bộ.

Theo ông, văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đưa vào hoạt động quản trị và vận hành của doanh nghiệp, thay vì dừng ở các tuyên bố hay khẩu hiệu.

Đưa văn hóa vào quản trị

Từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Trần Quang Dũng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, đồng Chủ tịch Diễn đàn cho rằng văn hóa doanh nghiệp không chỉ là các hoạt động văn nghệ, thể thao hay phong trào nội bộ.

Theo ông, các giá trị văn hóa cần được đưa vào hoạt động lãnh đạo, quản trị và thực thi nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm, khả năng phối hợp và hiệu quả công việc.

Ông Trần Quang Dũng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, cho rằng các giá trị văn hóa cần được đưa vào hoạt động lãnh đạo, quản trị và thực thi nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm, khả năng phối hợp và hiệu quả công việc.

Petrovietnam hiện đang hoàn thiện Chiến lược Nâng tầm văn hóa và Quản trị thương hiệu đến năm 2030, tầm nhìn 2050, dự kiến công bố trong tháng 11/2026.

Ông Phan Sỹ Linh, Trưởng phòng Văn hóa Doanh nghiệp, Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Petrovietnam cho biết, sau 6 năm triển khai Đề án tái tạo văn hóa, tập đoàn đang chuyển sang giai đoạn nâng tầm văn hóa gắn với quản trị thương hiệu.

Ở góc độ quản lý nhà nước, bà Vi Thanh Hoài, Phó cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh yêu cầu thực hiện các tiêu chí bắt buộc trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Bà Vi Thanh Hoài, Phó cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm các tiêu chí bắt buộc trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Theo bà Hoài, văn hóa doanh nghiệp cần quá trình bồi đắp lâu dài. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẵn sàng tiếp nhận kiến nghị từ doanh nghiệp, hiệp hội để nghiên cứu và đề xuất chính sách phù hợp.

Sau 10 năm hình thành các chuẩn mực và cộng đồng doanh nghiệp đạt chuẩn, trọng tâm của giai đoạn tiếp theo được đặt vào việc đưa các giá trị văn hóa vào hoạt động thực tế và xây dựng công cụ để đánh giá hiệu quả.