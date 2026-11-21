Ngày 21/11, theo thông tin từ Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (Công ty CP Tập đoàn Cienco 4), việc thu phí tại hai trạm Bến Thủy I và Bến Thủy II được thực hiện trở lại theo tinh thần Văn bản số 8029 ngày 20/11 của Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 25/11, hai trạm sẽ tổ chức thu phí bằng hình thức thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) và thu phí hỗn hợp tại tất cả các làn xe theo quy định. Chủ phương tiện cần bảo đảm tài khoản giao thông có đủ số dư trước khi qua trạm.

Mức giá vé tiếp tục được áp dụng theo quy định hiện hành tại Văn bản số 8940/CĐBVN-TC ngày 27/12/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam. Các đối tượng được miễn, giảm phí tại Trạm Bến Thủy I thực hiện theo những văn bản hướng dẫn đã ban hành.

Các đơn vị tiến hành sửa chữa các hạng mục xuống cấp bảo đảm tiến độ và chất lượng trước khi tổ chức thu phí trở lại.

Hai trạm thu phí nói trên thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), được triển khai theo hình thức hợp đồng BOT. Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 là nhà đầu tư, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh là doanh nghiệp dự án.

Trước đó, ngày 20/10, hai trạm đã tạm dừng thu phí để phục vụ công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên tuyến. Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm khôi phục chất lượng mặt đường, bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn trên hai tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh Vinh và đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Đến nay, khối lượng cào bóc, thảm lại mặt đường bê tông nhựa đã đạt hơn 30.948m². Cùng với đó, các đơn vị đã xử lý những vị trí hằn lún vệt bánh xe, hư hỏng cục bộ; sơn kẻ lại vạch đường, chỉnh trang và bổ sung hệ thống biển báo, cọc tiêu trên toàn tuyến.

Đáng chú ý, ngày 17/11, Khu Quản lý đường bộ II đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá kết quả khắc phục hư hỏng.

Khu Quản lý đường bộ II và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra thực trạng trên tuyến BOT.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, các hư hỏng trên tuyến đã được khắc phục đạt yêu cầu, không còn vị trí hư hỏng mức độ nặng và điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là kết quả kiểm tra thực tế sau quá trình sửa chữa, khắc phục, trước thời điểm hai trạm thu phí hoạt động trở lại.

Để bảo đảm giao thông trong những ngày đầu tái thu phí, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cho biết đã bố trí nhân sự trực điều tiết, phân luồng 24/24 giờ; đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông địa phương nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt qua khu vực hai trạm.

Người dân và doanh nghiệp vận tải cần hỗ trợ hoặc phản ánh trong quá trình lưu thông qua trạm có thể liên hệ số điện thoại 0238.666.6527.

Kiểm tra chất lượng an toàn của Cầu Bến Thủy nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Cầu Bến Thủy 3 vượt sông Lam chính thức được thông qua chủ trương