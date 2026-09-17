Sau 1 tháng cầm tiền, tôi mới hiểu vì sao vợ luôn nói 'không đủ'

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Hơn 10 triệu mỗi tháng và những cãi vã

Anh Nam kể, năm ngoái là thời điểm gia đình anh bắt đầu có nhiều thay đổi. Con trai gần 3 tuổi, bắt đầu đi học trường tư, đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt tăng lên rõ rệt. Thu nhập của anh khi đó khoảng 15 triệu đồng/tháng. Hai vợ chồng đã có cuộc trao đổi khá cụ thể để "chốt" cách quản lý tài chính: Anh đưa vợ 12 triệu lo toàn bộ chi tiêu trong nhà, còn lại anh giữ khoảng 2 triệu cho xăng xe, ăn uống cá nhân và 1 triệu để dành.

"Mọi thứ lúc đó rất rõ ràng, tôi nghĩ như vậy là hợp lý. Mình đi làm đưa tiền về, vợ lo chi tiêu là yên tâm rồi", anh Nam nói.

Nhưng rồi anh bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi, tiền trong nhà không còn dư ra, vợ phải cân nhắc từng khoản chi. "Ban đầu tôi không để ý nhưng dần dần thấy tháng nào cũng thiếu, tôi mới bắt đầu suy nghĩ", anh Nam nhớ lại.

Một buổi tối sau bữa cơm, anh Nam nhẹ nhàng hỏi vợ: "Không phải anh có ý gì đâu nhưng em chi tiêu những gì mà tháng nào cũng thấy không đủ vậy?". Câu hỏi của anh xuất phát từ mong muốn hiểu rõ hơn tình hình, thậm chí là để tính cách tăng thu nhập nhưng mang lại cho vợ anh cảm giác khác.

Sau thời gian dài ở nhà chăm con, gần như không có thu nhập riêng, cuộc sống của chị Như, vợ anh Nam, xoay quanh những việc lặp đi lặp lại với nấu ăn, giặt giũ, đưa đón con, đi chợ, thanh toán từng khoản chi nhỏ.

"Ở nhà nhiều khi rất bí bách, mình không kiếm ra tiền, lúc nào cũng thấy áp lực với chuyện chi tiêu", chị Như nói.Những suy nghĩ ấy không được nói ra ngay mà tích tụ dần, chỉ cần một câu nói không đúng lúc là bùng lên thành cãi vã. Không khí trong nhà trở nên nặng nề, những bữa cơm không còn thoải mái như trước.

"Tỉnh ra" sau 1 tháng đổi vai

Sau một lần tranh cãi khá căng thẳng, hai vợ chồng quyết định thử một cách mà chính anh Nam cũng không ngờ lại thay đổi suy nghĩ của mình nhiều đến vậy, đó là "đổi vai".Trong 1 tháng, anh Nam sẽ là người trực tiếp cầm tiền và lo toàn bộ chi tiêu gia đình.

"Lúc đó tôi khá tự tin, nghĩ đơn giản là mình cũng biết chi tiêu, chắc không có gì quá khó", anh kể.Anh bắt đầu làm những việc trước đây vợ anh vẫn làm: Đi chợ, tính toán tiền ăn, để ý tiền điện, tiền nước, tiền học của con.Ban đầu, mọi thứ vẫn nằm trong kiểm soát. Anh thậm chí còn có cảm giác mình đang chi tiêu khá "thoáng".

Thế nhưng chỉ sau hơn 1 tuần, anh bắt đầu thấy tiền trong ví vơi đi nhanh hơn dự kiến. Những khoản chi nhỏ liên tục xuất hiện: Hôm thì mua thêm sữa cho con, hôm thì phát sinh tiền thuốc, hôm khác lại là món đồ tưởng chừng nhỏ nhưng không thể thiếu. "Có những khoản vài chục nghìn, vài trăm nghìn nhưng cộng lại thì thành con số lớn mà mình không để ý", anh nói.

Càng về cuối tháng, anh Nam càng phải tính toán kỹ hơn. Những khoản chi cộng lại, anh mới thực sự sững sờ: Tổng chi tiêu lên tới 15 triệu đồng, chưa kể khoản anh chi tiêu riêng cho bản thân.Con số này vượt mức 12 triệu mà anh từng nghĩ là "đủ". Anh thừa nhận:"Lúc đó tôi mới thấy mình sai khi chưa từng hiểu hết những khoản cần chi trong gia đình".

Anh cũng nhìn rõ hơn công việc "không tên" mà vợ anh vẫn làm mỗi ngày chính là cân đối chi tiêu, tính toán trước sau, lo đủ mọi khoản mà không để gia đình bị thiếu hụt.

"Tôi mới hiểu vì sao vợ luôn nói không đủ và cũng hiểu vì sao nếu mình chi tiêu thoải mái, 15 - 20 triệu cũng có thể hết rất nhanh", anh Nam chia sẻ.Anh cũng khẳng định:"Giữa vợ chồng, việc lớn thì phải bàn bạc, còn chi tiêu hằng ngày để vợ lo là hợp lý nhất. Quan trọng nhất vẫn là phải hiểu nhau bởi vợ chồng cãi nhau vì chuyện gì đi nữa thì người thiệt thòi nhất vẫn là con".