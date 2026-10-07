Sau 1 năm, nhiều người vẫn chưa được hỗ trợ thiệt hại bão lũ ở Đắk Lắk

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đắk Lắk, tổng nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh này trong tháng 11/2025 là 3.143 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương 2.683 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương hơn 251 tỷ đồng, nguồn vận động cứu trợ, hỗ trợ khôi phục sản xuất gần 204 tỷ đồng và nguồn hỗ trợ từ địa phương khác 5 tỷ đồng.

Nhiều lồng bè thả nuôi tôm cá ở Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk cũng bị thiệt hại do thiên tai bão lũ tháng 11/2025.

Trong tổng nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai nêu trên có gần 601 tỷ đồng hỗ trợ khôi phục sản xuất theo Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 12/2/2026 của HĐND tỉnh Đắk Lắk; bao gồm 405,4 tỷ đồng hỗ trợ trồng trọt, 115 tỷ đồng hỗ trợ chăn nuôi và 80,5 tỷ đồng hỗ trợ thủy sản.

Tại cuộc họp báo về kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều 6/10 vừa qua, bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở NN&MT cho biết, đến nay các xã, phường đã giải ngân kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất hơn 207 tỷ đồng; 44 địa phương đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng; phần còn lại 237 tỷ đồng đang được các địa phương rà soát, hướng dẫn bổ sung hồ sơ để chi trả hỗ trợ thiệt hại vật nuôi và thủy sản khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Theo lý giải của lãnh đạo Sở NN&MT, một trong những nguyên nhân chính mà người dân chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại vật nuôi và thủy sản sau thiên tai là do thủ tục hồ sơ không đảm bảo các điều kiện quy định tại Luật Chăn nuôi 2018, Luật Thủy sản 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo ông Tạ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, sau trận lũ lịch sử tháng 11/2025 người dân trên địa bàn xã này bị thiệt hại 2.035 con gia súc và 263.401 con gia cầm cùng với 4,7 ha nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên khi triển khai hỗ trợ thiệt hại vật nuôi và thủy sản cho người dân, thì địa phương vấp phải một số khó khăn vướng mắc.

Tại khoản 1, điều 54 Luật Chăn nuôi 2018, quy định “Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND cấp xã”. Tại khoản 3, điều 1, Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ NN&PTNT trước đây cũng quy định “Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi”.

Cá nuôi trong lồng bè của người dân ở đầm Cù Mông, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk bị chết hàng loạt sau cơn bão số 13 (Kalmaegi) tháng 11/2025.

Qua kiểm tra thực tế những trường hợp bị thiệt hại về vật nuôi sau lũ lụt, thì hầu hết người dân chưa thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa phương. Hầu hết không có hóa đơn, chứng từ, nhật ký chăn nuôi và các giấy tờ liên quan, nên thiếu căn cứ pháp lý để xã xác định số lượng, độ tuổi vật nuôi bị chết hoặc mất tích do lũ cuốn trôi mới phê duyệt danh sách đề nghị hỗ trợ theo quy định của Luật Chăn nuôi 2018.

Ngày 7/10, trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Tuy An Nam cho biết, khi triển khai hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tháng 11/2025, địa phương gặp phải những khó khăn, vướng mắc do người dân không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc con giống, thức ăn, vật tư và không kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định pháp luật, nên xã đã có văn bản 1617/UBND ngày 27/5/2026, báo cáo UBND, Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk và đề nghị hoàn trả lại 662 triệu đồng kinh phí hỗ trợ thiệt hại về vật nuôi và thủy sản.

Xã Hòa Xuân nằm phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk - nơi có hàng ngàn lồng bè thả nuôi tôm cá ở Vũng Rô cùng với hàng trăm hộ gia đình nông dân chăn nuôi gia súc, gia cầm. Sau thiên tai bão lũ tháng 11/2025, xã Hòa Xuân được UBND tỉnh Đắk Lắk phân bổ kinh phí hỗ trợ thiệt hại vật nuôi và thủy sản gần 45,4 tỷ đồng. Trong đó nguồn tiền hỗ trợ về thủy sản hơn 42,2 tỷ đồng và vật nuôi hơn 3,1 tỷ đồng. Qua rà soát hồ sơ để chi tiền hỗ trợ, xã Hòa Xuân cũng gặp phải khó khăn, vướng mắc như một số xã, phường khác trong tỉnh, do người dân không kê khai hoạt động chăn nuôi ban đầu nên không có cơ sở đối chiếu, xác định mức độ thiệt hại đối với vật nuôi. Còn người nuôi trồng thủy sản không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc con giống, thức ăn, thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi trường và các tài liệu khác có liên quan.

Khắc phục hậu quả thiệt hại kênh mương trên hệ thống thủy nông Đồng Cam ở phía Đông Đắk Lắk sau trận lũ lịch sử tháng 11/2025.

Nhiều người dân ở các xã, phường bị thiệt hại về vật nuôi và thủy sản sau thiên tai bão lũ nói rằng, hầu hết bà con chăn nuôi nhỏ lẻ, mỗi gia đình vài chục con gà - vịt, vài ba con trâu - bò; đâu có nhà nào kê khai với chính quyền địa phương; thôn, xã cũng không hướng dẫn. Giờ có chính sách hỗ trợ thiệt hại vật nuôi, thì người dân mới biết pháp luật quy định phải kê khai hoạt động chăn nuôi.

Tại văn bản số 254/CNTY-CN ngày 17/4/2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk trả lời ý kiến, kiến nghị của các xã, phường trong tỉnh về việc thực hiện hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do thiên tai bão lũ, có nội dung yêu cầu các địa phương thực hiện theo quy định của Luật chăn nuôi 2018 và Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ NN-PTNT.

Văn bản số 243/CCTSBĐ-NTTS ngày 24/4/2026 của Chi cục Thuỷ sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk trả lời kiến nghị của UBND phường Hòa Hiệp cũng đã chỉ dẫn điều 42 Luật Thủy sản 2017 không quy định tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản phải kê khai ban đầu, nhưng phải lưu trữ hồ sơ trong quá trình sản xuất và phải cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu thiệt hại do thiên tai theo điều 10, Nghị định 09/2025/NĐ-CP ngày 10/1/2025 của Chính phủ.

Gia súc bị chết và cuốn trôi sau trận lũ lịch sử tháng 11/2025 ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian qua, Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều văn bản đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành việc giải ngân kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai bão lũ tháng 11/2025. Tuy nhiên, do những vướng mắc nêu trên nên việc chi trả tiền hỗ trợ vật nuôi và thủy sản cho người dân vẫn còn trở ngại. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, kiểm tra, hướng dẫn người dân bổ sung thủ tục để giải ngân kinh phí hỗ trợ vật nuôi và thủy sản cho người dân.

Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất cần phải thực hiện khẩn trương, kịp thời. UBND tỉnh đã giao Sở NN&MT hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương, nhưng việc chi hỗ trợ phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng đối tượng.

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