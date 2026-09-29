Cuối tuần qua, mạng xã hội Australia xuất hiện nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh bướm đêm Bogong tràn vào các khu vực từ Melbourne đến Sydney. Hàng nghìn người cũng thông báo đã nhìn thấy loài bướm này thông qua Bogong Watch, dự án do Invertebrates Australia vận hành để theo dõi sự xuất hiện của chúng.

Bà Linnea Emneby, quản lý dự án Bogong Watch, cho biết đàn bướm đang trên hành trình di cư từ khu vực nội địa về dãy Alps của Australia. Tuy nhiên, những cơn gió Tây Bắc mạnh có thể đã đẩy chúng lệch khỏi tuyến đường thông thường.

Trong mùa di cư, bướm Bogong thường bay về khu vực núi Alps. Lần này, thay vì tiếp tục hành trình, số lượng lớn cá thể lại xuất hiện trong các khu dân cư, đặc biệt tại những nơi có nguồn sáng nhân tạo.

Sau 1 đêm, hàng trăm nghìn sinh vật lạ này đã “xâm chiếm” thành phố, nguyên nhân phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng. Ảnh: 7News

Theo bà Emneby, số lượng bướm được ghi nhận trong năm nay có thể là tín hiệu tích cực đối với quần thể loài. Đây được xem là 1 năm thuận lợi của bướm Bogong khi số cá thể xuất hiện nhiều đến mức các nhà quan sát chưa từng chứng kiến trong ít nhất 5 năm, kể từ đợt hạn hán năm 2017.

Bướm Bogong hiện được xếp vào nhóm loài nguy cấp. Tuy nhiên, mối đe dọa lớn không chỉ nằm ở số lượng cá thể mà còn liên quan đến môi trường sống trong mùa hè ngày càng trở nên không phù hợp.

Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ tại những hốc đá trên núi tăng cao. Đây vốn là nơi bướm Bogong trú ngụ trong mùa hè. Khi các hốc đá trở nên quá nóng, loài bướm này khó tiếp tục sử dụng chúng làm nơi ẩn náu.

Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng nhà cửa của con người cũng diễn ra trên đường di cư tự nhiên của bướm Bogong. Những nguồn sáng nhân tạo tại khu dân cư có thể thu hút đàn bướm và khiến chúng thay đổi hướng bay.

Khi di cư vào ban đêm, bướm Bogong sử dụng bầu trời, đặc biệt là Mặt Trăng và các vì sao, để định hướng. Khi gặp ánh đèn, chúng có thể bị thu hút, bay quanh nguồn sáng rồi tập trung gần cửa sổ hoặc lọt vào bên trong nhà.

Điều này lý giải vì sao nhiều người dân bất ngờ bắt gặp bướm xuất hiện thành đàn quanh đèn, trong nhà và cả quần áo. Dù gây xáo trộn tại 1 số khu dân cư, hiện tượng trên được dự báo không kéo dài.

Bà Emneby cho biết đàn bướm sẽ sớm rời đi, đồng thời khuyến khích người dân tranh thủ quan sát loài bướm đặc biệt này trong môi trường tự nhiên khi vẫn còn cơ hội.