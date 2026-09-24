Satrafoods tăng hiệu quả sau tái cơ cấu

Satrafoods là kênh đưa thực phẩm, hàng tiêu dùng và sản phẩm của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái SATRA tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng

Việc tổ chức lại Satrafoods được thực hiện trong bối cảnh thị trường bán lẻ cạnh tranh ngày càng mạnh, buộc các hệ thống phải nâng hiệu quả trên từng điểm bán thay vì tăng độ phủ. Với mạng lưới hiện hữu, Satrafoods đồng thời là kênh đưa thực phẩm, hàng tiêu dùng và sản phẩm trong hệ sinh thái SATRA tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng.

Cùng với chuỗi cửa hàng thực phẩm, SATRA còn vận hành SatraMart và hệ thống trung tâm thương mại Centre Mall. Việc nâng hiệu suất điểm bán là một trong những hướng khai thác tốt hơn mạng lưới thương mại hiện hữu trước khi tính đến bước mở rộng tiếp theo.