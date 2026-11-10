SATRA làm đầu mối kết nối thương mại Việt - Nga sau chuyến công tác tại Saint Petersburg

Đoàn đại biểu Thành ủy TP.HCM thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Đoàn làm việc với Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg và các doanh nghiệp chuyên về metro ngầm

Đoàn đại biểu Thành ủy TP.HCM gặp Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Moscow

Những thách thức về mật độ dân số và áp lực hạ tầng đang thúc đẩy các đô thị lớn tại Việt Nam tìm kiếm mô hình quy hoạch không gian ngầm hiện đại. Từ ngày 4/11 đến ngày 7//2026, đoàn đại biểu Thành ủy TP.HCM do Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác chuyên sâu tại Liên bang Nga nhằm nghiên cứu bài học phát triển đường sắt đô thị.

Trong khuôn khổ làm việc, đoàn đã có cuộc họp quan trọng với Phó Thị trưởng Saint Petersburg - địa phương có mối quan hệ kết nghĩa lâu năm với TP.HCM. Trọng tâm của buổi trao đổi hướng vào việc tiếp thu kinh nghiệm tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống ngầm, chuẩn bị cho mục tiêu hoàn thiện mạng lưới metro của thành phố vào năm 2030.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai thành phố kết nghĩa không chỉ dừng lại ở khía cạnh kỹ thuật mà còn gắn kết sâu sắc trên nền tảng văn hóa và lịch sử.

Thể hiện tình cảm tôn kính và tình hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, chính quyền thành phố Saint Petersburg đã quyết định bỏ một dự án trung tâm thương mại để dành quỹ đất dựng Tượng đài Bác Hồ. Hành động này thể hiện sự trân trọng lớn của chính quyền sở tại đối với quan hệ đối tác chiến lược, tạo nền tảng tin cậy cho các chương trình hợp tác hạ tầng và kinh tế quy mô lớn giữa hai bên.

Tham quan máy bán vé đi metro ngầm dưới lòng đất sâu hơn 80m, vé được sử dụng cho tất cả các chuyến, giá 75 rúp, tương đương 27.000 VND

Khung cảnh metro ngầm ở Moscow

Việc tiếp cận tri thức từ các thành phố sở hữu công trình tàu điện ngầm quy mô lớn của Nga giúp thành phố giải quyết các điểm nghẽn kỹ thuật phức tạp trong môi trường địa chất đô thị.

Bên cạnh làm việc với chính quyền Saint Petersburg, đoàn đại biểu còn tiến hành khảo sát tại Hội đồng thành phố Matxcơva (Duma), trao đổi về phương thức quản lý giao thông thông minh và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào vận hành giao thông công cộng. Chuyến đi cũng mở ra cơ chế trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan dân cử hai bên, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ.

Cùng với các hoạt động làm việc với chính quyền địa phương, đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Sự kiện này đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập kênh kết nối thông tin liên lạc và hỗ trợ pháp lý liên tục cho các doanh nghiệp hai nước.

Điểm đột phá của chuyến công tác cũng thể hiện rõ qua các hoạt động xúc tiến thương mại song phương. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh sự quán, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA), ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA đã trực tiếp gửi và trao đổi các thông tin kết nối nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp hai bên.

Ngay tại buổi làm việc, một doanh nghiệp lớn tại Saint Petersburg đã bày tỏ nguyện vọng đưa các dòng mỹ phẩm Nga phân phối trực tiếp vào hệ thống siêu thị SATRA. Ở chiều ngược lại, hai bên tập trung xúc tiến các phương án nhập khẩu gạo sang Nga nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lương thực rất lớn tại thị trường này. Việc thiết lập đầu mối thông tin qua Đại sứ quán Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ giúp các kế hoạch giao thương giữa SATRA và các đối tác Nga tiếp tục được duy trì, theo sát và đẩy mạnh ngay cả sau khi chuyến công tác kết thúc.

Sự kết hợp giữa học hỏi công nghệ hạ tầng ngầm và mở rộng kênh xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua SATRA thể hiện tiếp cận toàn diện của TP.HCM trong hợp tác quốc tế. Những kết quả đạt được tại Matxcơva và Saint Petersburg không chỉ củng cố hành lang kỹ thuật cho các dự án đường sắt đô thị trọng điểm, mà còn trực tiếp thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian tới.