SATRA kết nối chuyên sâu, kiến tạo HUB thương mại TP.HCM

SATRA làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM. Ảnh: SATRA

Mởrộng kết nối, tìm kiếm giá trị cộng hưởng

Vừaqua, SATRA đã tổ chức các cuộc gặp với các doanh nghiệp thuộc Top 20 The FutureBrand 2026 và cộng đồng doanh nhân thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA).

Tạicuộc gặp với Top 20 The Future Brand 2026, SATRA khẳng định sẵn sàng trao đổi đểđưa những sản phẩm Việt có chất lượng, tiềm năng vào hệ thống bán lẻ. Khônggian hợp tác được mở rộng từ thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, mỹ phẩm đến nănglượng mặt trời và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Vớicộng đồng Doanh nhân trẻ TP.HCM, SATRA đặt trọng tâm vào quan hệ hợp tác thựcchất. Tổng Giám đốc SATRA Lâm Quốc Thanh cho biết Tổng Công ty mong muốn đồnghành với những đối tác có sản phẩm tốt, dịch vụ phù hợp và chiến lược dài hạn,cùng mở rộng thị trường, tạo giá trị bền vững.

Nềntảng cho một HUB thương mại xanh, số hóa

Hiện,HUB thương mại mà SATRA hướng đến không đơn thuần là trung tâm mua sắm hay tậphợp các điểm bán. Đây là hệ sinh thái kết nối nguồn hàng, chế biến, lưu trữ,logistics, phân phối, dữ liệu thị trường và người tiêu dùng. Hiệu quả của HUBđược tạo nên từ khả năng phối hợp giữa các mắt xích, thay vì chỉ dựa vào quy môtừng đơn vị.

Sauhơn ba thập kỷ phát triển, SATRA đã hiện diện tại nhiều công đoạn của chuỗi giátrị. Theo ông Lâm Quốc Thanh, nền tảng đó giúp SATRA hướng đến một HUB xanh, sốhóa, kết nối sản xuất, logistics, phân phối và tiêu dùng.

Ở đầunguồn, Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC) có thế mạnh chế biến nôngsản, thủy sản đông lạnh và kinh nghiệm tiếp cận thị trường xuất khẩu. Năng lựcnày góp phần nâng giá trị hàng hóa, chuẩn hóa sản phẩm, hỗ trợ nguồn hàng đáp ứngyêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Các doanh nghiệp thuộc Top 20 The Future Brand 2026 chào hàng vào hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA

Kế đến,Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) giữ vai trò quan trọng trong ngànhhàng thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến. Kinh nghiệm sản xuất, khả năngtổ chức nguồn cung và thương hiệu được nhận diện rộng là cơ sở để hệ sinh tháiduy trì nguồn hàng thiết yếu ổn định, an toàn, đa dạng.

Ởkhâu trung chuyển, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền kết nối nguồn hàngtừ nhiều địa phương với TP.HCM và khu vực lân cận. Bên cạnh chức năng giao dịch,Chợ Bình Điền có tiềm năng trở thành đầu mối thông tin thị trường, truy xuấtnguồn gốc, kiểm soát chất lượng và logistics lạnh.

Tạiđầu ra, hệ thống bán lẻ SATRA, bao gồm 4 siêu thị tự chọn Satramart và gần 140cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods trực tiếp cung cấp hàng hóa đến tay ngườitiêu dùng, đồng thời ghi nhận phản hồi thị trường, hỗ trợ nhà cung cấp hoàn thiệnsản phẩm và thương hiệu.

Nhân viên Trung tâm Phân phối SATRA đang hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục cần thiết để đăng ký, đưa hàng vào hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA

Bồiđắp hệ sinh thái bằng liên kết chiến lược

Địnhhướng HUB của SATRA càng được củng cố bằng các chương trình hợp tác với doanhnghiệp công nghệ, đơn vị phát triển hạ tầng và cơ sở đào tạo. Hợp tác chiến lượcvới BECAMEX mở ra khả năng kết nối thế mạnh thương mại, dịch vụ, logistics củaSATRA với hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và hệ thống tiện ích của đối tác.

ÔngLâm Quốc Thanh nhận định năng lực thương mại, logistics của SATRA khi kết hợp vớihạ tầng công nghiệp, đô thị và tiện ích của BECAMEX có thể tạo nên hệ sinh tháihiện đại, mở rộng không gian của HUB vượt ra ngoài hoạt động bán lẻ. Tronglĩnh vực công nghệ, hợp tác với FPT tập trung nâng cao năng lực quản trị, tốiưu chuỗi cung ứng, mở rộng kênh phân phối và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạotrong kho vận, chợ đầu mối, bán lẻ. Đây là nền tảng để HUB vận hành dựa trên dữliệu, tăng tính minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Ở trụcột tri thức, SATRA hợp tác với Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Tôn ĐứcThắng, Đại học Sài Gòn… trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu ứng dụng, đổi mớisáng tạo và chuyển giao công nghệ, giúp thương mại gắn chặt hơn với tri thức vànghiên cứu.

Cùngkiến tạo diện mạo HUB thương mại

Khicác nguồn lực được kết nối với năng lực chế biến, trung chuyển và phân phối sẵncó, HUB thương mại SATRA có thể mở rộng đầu ra cho sản phẩm Việt, góp phần nângchuẩn hàng hóa, rút ngắn khoảng cách giữa sản xuất và thị trường, đồng thời tạokhông gian thử nghiệm mô hình kinh doanh mới.

Nhữngnền tảng ban đầu đã được định hình, từ chuỗi giá trị nội tại đến mạng lưới đốitác mở rộng. Tuy nhiên, diện mạo đầy đủ của HUB chỉ hiện rõ khi các cuộc gặp đượcchuyển hóa thành chương trình hợp tác, sản phẩm và giải pháp cụ thể. Trong hànhtrình đó, mỗi doanh nghiệp có thể trở thành một mắt xích mới, cùng SATRA kiến tạohệ sinh thái thương mại hiện đại cho TP.HCM.