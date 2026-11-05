SatPort mua 12 trạm vệ tinh mặt đất của Speedcast tại 11 quốc gia

Ngày 3/11/2026, tập đoàn cung cấp dịch vụ viễn thông Speedcast và quỹ đầu tư EQT Infrastructure đồng loạt công bố hoàn tất thương vụ chuyển nhượng mảng hạ tầng trạm vệ tinh mặt đất cho SatPort Infrastructure. Giao dịch đánh dấu bước mở rộng đáng kể của SatPort trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông vệ tinh toàn cầu.

Theo thông cáo từ hai bên, thương vụ bao gồm 12 trạm vệ tinh mặt đất (teleport) tại 11 quốc gia thuộc 5 châu lục, cùng hệ thống hạ tầng truyền dẫn mặt đất liên quan. Hơn 100 nhân sự có kinh nghiệm vận hành cũng chuyển sang làm việc tại SatPort.

Giá trị giao dịch không được công bố. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Speedcast tiếp tục sử dụng hệ thống trạm thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ hạ tầng dài hạn mới với SatPort, thay vì trực tiếp sở hữu và vận hành toàn bộ tài sản như trước.

SatPort là doanh nghiệp được EQT Infrastructure hậu thuẫn, chuyên phát triển hạ tầng trạm mặt đất phục vụ các hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), quỹ đạo trung bình (MEO) và quỹ đạo địa tĩnh (GEO).

Trạm vệ tinh mặt đất Speedcast tại Biddinghuizen, Hà Lan. Nguồn: Speedcast

Doanh nghiệp theo đuổi mô hình cung cấp hạ tầng trung lập với nhà khai thác, cho phép nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ từ một nền tảng hạ tầng chung. Cách tiếp cận này giúp các nhà vận hành vệ tinh giảm nhu cầu đầu tư trực tiếp vào trạm mặt đất tại nhiều quốc gia.

Trước thương vụ, tháng 9/2026, SatPort đã ký thỏa thuận với Telesat nhằm phát triển và vận hành các trạm kết nối mặt đất phục vụ mạng vệ tinh quỹ đạo thấp Telesat Lightspeed. Việc tiếp nhận mạng trạm của Speedcast giúp doanh nghiệp bổ sung ngay những cơ sở đang hoạt động, bên cạnh các dự án xây dựng mới.

Ở chiều ngược lại, Speedcast cho biết việc bán mảng hạ tầng phù hợp chiến lược chuyển sang mô hình kinh doanh ít phụ thuộc tài sản cố định. Doanh nghiệp tập trung nguồn lực phát triển nền tảng quản lý mạng thông minh SIGMA, tích hợp tự động hóa và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại thiết bị biên.

Speedcast hiện cung cấp giải pháp kết nối và dịch vụ công nghệ thông tin cho hơn 3.200 khách hàng tại trên 140 quốc gia, phục vụ nhiều lĩnh vực như hàng hải, năng lượng, viễn thông và hoạt động tại khu vực xa xôi.

Thương vụ cũng phản ánh xu hướng tách biệt quyền sở hữu hạ tầng với hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh. Theo mô hình này, doanh nghiệp chuyên trách đầu tư, phát triển và vận hành trạm mặt đất, trong khi nhà cung cấp dịch vụ tập trung quản lý mạng lưới và phục vụ khách hàng cuối.

Tuy nhiên, việc nhiều doanh nghiệp cùng khai thác hạ tầng đặt ra yêu cầu phân định trách nhiệm bảo đảm chất lượng kết nối, khả năng dự phòng, xử lý sự cố và duy trì dịch vụ liên tục. Hai thông cáo chưa công bố chi tiết những điều khoản kỹ thuật và cam kết chất lượng dịch vụ trong hợp đồng mới giữa SatPort và Speedcast.

Việc hoàn tất thương vụ cho thấy hạ tầng mặt đất đang trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình mở rộng các mạng vệ tinh thế hệ mới, bên cạnh hoạt động phát triển và phóng vệ tinh lên quỹ đạo.