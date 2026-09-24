SATO giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc bằng RFID

Công ty TNHH Giải pháp SATO Việt Nam (thành viên Tập đoàn SATO) đã triển khai giải pháp in nhãn RFID cho Công ty TNHH Hayabusa (Việt Nam) ngay tại nhà máy ở Việt Nam. Giải pháp này mang lại sự linh hoạt trong vận hành, tiết kiệm chi phí và đặc biệt giúp doanh nghiệp yên tâm hơn trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Công nhân làm việc ở nhà máy sản xuất Hayabusa tại Việt Nam.

Được biết, Hayabusa là thương hiệu uy tín trên toàn cầu, chuyên sản xuất lưỡi câu nước ngọt và nước mặn, cung ứng cho nhiều nhà bán lẻ quốc tế lớn. Gần đây, khách hàng yêu cầu triển khai gắn thẻ RFID cho từng sản phẩm nhằm tăng khả năng theo dõi và minh bạch chuỗi cung ứng mã hóa từng đơn vị sản phẩm. Theo đó, khi mỗi sản phẩm được gắn một mã định danh riêng sẽ giúp hỗ trợ quản lý hàng hóa, kiểm soát tồn kho và truy xuất thông tin trong quá trình sản xuất, lưu kho và phân phối.

Để đáp ứng yêu cầu này, SATO phối hợp cùng Hayabusa triển khai giải pháp gắn thẻ RFID tại nguồn (RFID Vendor Tagging), doanh nghiệp có thể tự in và mã hóa nhãn RFID ngay tại nhà máy. Do đó, nhân viên chỉ cần chọn mã sản phẩm hệ thống sẽ kích hoạt in nhãn bằng máy in SATO tích hợp với nền tảng Loftware Cloud. Mỗi nhãn được gán số sê-ri duy nhất, giúp hạn chế nguy cơ in dư hoặc trùng mã.

SATO hướng dẫn các công đoạn cho đối tác Hayabusa in nhãn RFID.

Bên cạnh đó, SATO cũng phối hợp với đối tác Avery Dennison để cung cấp thẻ RFID theo yêu cầu của nhà bán lẻ quốc tế. Cách triển khai này giúp Hayabusa hoàn toàn yên tâm về chất lượng và sự đồng nhất của từng lô hàng xuất đi.

Ông Tochigi Masashi - Giám đốc Sản xuất Hayabusa cho biết, SATO không chỉ mang đến cho chúng tôi một thiết bị, mà là một giải pháp trọn gói. “Họ đến tận nơi, đào tạo đội ngũ và đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru. Nhờ giải pháp này, chúng tôi có thể in đúng số lượng nhãn RFID cần dùng ngay tại nhà máy – không còn phải lo về số lượng đặt hàng tối thiểu, không lo in dư hay trùng mã, điều đó giúp chúng tôi hoàn toàn yên tâm”.

Từ trường hợp Hayabusa có thể thấy, RFID không đơn thuần là công nghệ tạo ra một chiếc nhãn, khi mỗi sản phẩm có mã định danh riêng và dữ liệu được ghi nhận tại các điểm phù hợp để doanh nghiệp theo dõi hành trình của sản phẩm trong chuỗi cung ứng.

Ông Tochigi Masashi - Giám đốc Sản xuất Hayabusa.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với ngành có cấu trúc sản phẩm phức tạp như điện tử, khi một sản phẩm hoàn thiện có thể được cấu thành từ hàng trăm linh kiện, đến từ nhiều nhà cung cấp và trải qua nhiều công đoạn. Khi phát sinh vấn đề chất lượng, doanh nghiệp không chỉ biết sản phẩm nào bị ảnh hưởng mà còn phải xác định linh kiện liên quan thuộc lô nào, sử dụng cho những sản phẩm nào và những sản phẩm đó đang ở đâu.

Theo cách tiếp cận truy xuất của Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia (GS1), doanh nghiệp cần xác định các sự kiện quan trọng trong vòng đời sản phẩm và những dữ liệu liên quan tại từng sự kiện. Như vậy, một hệ thống truy xuất hiệu quả không chỉ trả lời câu hỏi “đây là sản phẩm gì”, mà còn phải từng bước trả lời “sản phẩm đến từ đâu, đã đi qua những công đoạn nào và hiện đang ở đâu”.

SATO đào tạo cho nhân viên Hayabusa in nhãn RFID.

Theo SATO Vietnam Solutions, đây cũng là hướng tiếp cận trong xây dựng giải pháp truy xuất nguồn gốc: Kết hợp phần mềm, dữ liệu và các công nghệ nhận dạng tự động (Auto-ID) như Barcode, QR Code và RFID và mỗi công nghệ có thể được sử dụng tại những điểm khác nhau tùy theo yêu cầu vận hành.

Trong đó, RFID có thể hỗ trợ nhận diện nhiều đối tượng mà không nhất thiết phải quét từng mã theo đường ngắm trực tiếp, phù hợp với các bài toán cần tăng tốc độ thu thập dữ liệu và quản lý sản phẩm ở cấp độ từng đơn vị. Khi được kết nối với phần mềm và hệ thống dữ liệu, thông tin thu thập từ RFID có thể trở thành một phần trong hồ sơ hành trình sản phẩm.

Ông Trần Chánh Trung, Giám sát Kinh doanh ngành của Công ty Giải pháp SATO Việt Nam

Ông Trần Chánh Trung, Giám sát Kinh doanh ngành của Công ty Giải pháp SATO Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi đồng hành cùng Hayabusa trong quá trình chuyển đổi sang RFID. Khi RFID đang trở thành tiêu chuẩn mới của ngành bán lẻ toàn cầu, SATO sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu này và mở rộng ứng dụng RFID – từ in nhãn cho đến các giải pháp nâng cao như đường hầm RFID giúp tự động kiểm tra hàng hóa khi nhập và xuất kho”.

Theo ông Trung, khi chọn đúng đối tác RFID, doanh nghiệp không chỉ nhận được phần cứng mà còn được hỗ trợ toàn diện về chuyên môn, hệ thống và dịch vụ – những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp vừa tuân thủ quy định hiện tại, vừa sẵn sàng cho các yêu cầu tương lai.

Nhà máy thương hiệu Hayabusa tại Việt Nam.

Với cách tiếp cận này, truy xuất nguồn gốc không còn chỉ là khả năng xác định sản phẩm đến từ đâu, mà hướng tới việc giúp doanh nghiệp nhìn thấy sản phẩm đã đi qua đâu, đang ở đâu và có những dữ liệu nào liên quan. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng, đáp ứng yêu cầu của đối tác và từng bước chủ động trước những tiêu chuẩn truy xuất ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Tập đoàn SATO (TOKYO:6287) là đơn vị chuyên thiết kế và sản xuất phần cứng, nhãn mác và thẻ, đồng thời phát triển phần mềm để tích hợp với các sản phẩm của bên thứ ba dưới dạng các giải pháp nhận dạng tự động.

Các giải pháp này giúp tinh gọn quy trình làm việc, cho phép thu thập và trực quan hóa dữ liệu, góp phần xây dựng một thế giới kết nối với năng suất, an toàn, sự an tâm và tính bền vững. Bằng cách cung cấp danh tính số cho mọi đối tượng, SATO hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, sản xuất, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, vận tải & logistics vận hành trơn tru.

Được thành lập năm 1940, Tập đoàn SATO hiện diện tại 27 quốc gia với đội ngũ hơn 6.000 nhân viên. Trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2026, SATO đạt doanh thu 163.434 triệu Yên (1,085 tỷ USD*).

Thông tin chi tiết về SATO có thể được tìm thấy tại www.sato-global.com.

*Dựa trên tỷ giá hối đoái bình quân 1 USD = 150,67 JPY"