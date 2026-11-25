Kh-101 là tên lửa hành trình không đối đất tầm xa do Nga phát triển, được thiết kế để tấn công các mục tiêu cố định trên mặt đất.

Đây là một trong những vũ khí quan trọng của lực lượng không quân tầm xa Nga, bên cạnh các dòng tên lửa như Kh-55 và Kh-555.

Ý tưởng phát triển Kh-101 xuất hiện từ cuối thập niên 1980, trong bối cảnh Liên Xô muốn thay thế những tên lửa hành trình thế hệ cũ bằng một loại vũ khí có khả năng tấn công chính xác hơn.

Tuy nhiên, quá trình phát triển kéo dài do những biến động chính trị, kinh tế sau khi Liên Xô tan rã.

Công việc nghiên cứu được thúc đẩy trở lại trong thập niên 1990 và bước vào giai đoạn phát triển quy mô lớn từ giữa thập niên này.

Khác với các tên lửa hành trình đời cũ chủ yếu dựa vào hệ thống dẫn đường quán tính và khả năng bay theo tọa độ định trước, Kh-101 được thiết kế với tổ hợp dẫn đường phức tạp hơn.

Tên lửa có thể kết hợp dữ liệu vệ tinh, hệ thống định vị quán tính và phương thức đối chiếu hình ảnh địa hình để điều chỉnh đường bay.

Cách tiếp cận này giúp tăng khả năng duy trì hành trình đến mục tiêu trong điều kiện môi trường tác chiến phức tạp.

Một yêu cầu quan trọng khác là khả năng phóng từ ngoài khu vực phòng không nguy hiểm.

Thay vì buộc máy bay ném bom phải tiếp cận gần mục tiêu, Kh-101 cho phép phi cơ khai hỏa từ khoảng cách rất xa.

Nhờ đó, Nga có thể tận dụng các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160 để thực hiện những đòn tấn công tầm xa mà không nhất thiết phải xâm nhập không phận đối phương.

Kh-101 được đưa vào biên chế năm 2012. Phiên bản này mang đầu đạn thông thường, trong khi biến thể Kh-102 được phát triển với đầu đạn hạt nhân.

Hai dòng tên lửa có chung nền tảng thiết kế nhưng phục vụ những nhiệm vụ khác nhau trong chiến lược răn đe và tấn công của Nga.

Theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ, Kh-101 có chiều dài khoảng 7,45 m, khối lượng phóng khoảng 2.300-2.400 kg và tầm bắn được ước tính khoảng 2.500-2.800 km.

Những thông số này đưa Kh-101 vào nhóm tên lửa hành trình phóng từ máy bay có tầm hoạt động đáng kể.

Sự xuất hiện của Kh-101 phản ánh nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân tầm xa Nga.

Thay vì chỉ dựa vào sức công phá của máy bay ném bom, Moscow muốn biến các phi cơ này thành bệ phóng cho những vũ khí có khả năng tấn công sâu, chính xác và từ khoảng cách an toàn hơn.