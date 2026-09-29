'Sát thần' Hwasong-11Ma-1 thay đổi bài toán phòng thủ tên lửa ở Đông Bắc Á ra sao?

Vụ thử ngày 20/9 đã đưa Hwasong-11Ma-1 trở thành tâm điểm chú ý trong vấn đề phòng thủ tên lửa ở Đông Bắc Á. Hình ảnh do Triều Tiên công bố cho thấy một tên lửa đạn đạo Hwasong-11Ma-1 được phóng từ xe mang phóng tự hành 6 trục.

Màn hình hiển thị dữ liệu cho thấy phương tiện đạt tốc độ 2.146 m/s, bay ở độ cao 35,8 km và có quãng đường 908,2 km. Janes đánh giá hệ thống dường như sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm HGV.

Tuy nhiên, những con số này chưa được xác nhận độc lập. Quân đội Hàn Quốc cho biết 2 tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan ngày 20/9 bay lần lượt 450 km và hơn 600 km.

Nhật Bản cũng đưa ra số liệu tương tự. Sự chênh lệch này là lý do cần thận trọng khi đánh giá năng lực thực tế của Hwasong-11Ma-1.

Nếu HGV của Hwasong-11Ma-1 hoạt động đúng như những gì hình ảnh và dữ liệu công bố thể hiện, mạng lưới phòng thủ sẽ phải giải quyết 4 lớp vấn đề.

Thứ nhất là phát hiện. Radar phải phát hiện mục tiêu càng sớm càng tốt. Tốc độ rất cao và quỹ đạo bay trong khí quyển khiến thời gian dành cho các bước xử lý tiếp theo bị rút ngắn.

Thứ hai là theo dõi. Hệ thống phòng thủ không chỉ cần biết vị trí hiện tại mà còn phải liên tục xác định hướng bay của HGV. Khả năng cơ động khiến việc dự đoán đường bay trở nên khó khăn hơn so với một mục tiêu duy trì quỹ đạo đạn đạo tương đối ổn định.

Thứ ba là đánh chặn. Các hệ thống như đạn đánh chặn PAC-3 MSE của hệ thống Patriot hay hệ thống đánh chặn THAAD phải dựa vào dữ liệu theo dõi để lựa chọn thời điểm và vị trí đánh chặn phù hợp.

HGV bay trong khí quyển cũng tạo ra bài toán khác với đầu đạn đạn đạo đi vào pha cuối theo quỹ đạo đã được xác định.

Thứ tư là đánh giá thiệt hại. Nếu đánh chặn không thành công, mạng lưới phòng thủ vẫn phải hạn chế hậu quả và bảo vệ các mục tiêu quan trọng bằng những lớp phòng thủ khác.

Dù vậy, một vụ thử thành công chưa chứng minh toàn bộ năng lực tác chiến của Hwasong-11Ma-1.

Ngay cả khả năng duy trì tốc độ, điều khiển, dẫn đường và độ chính xác trong điều kiện tác chiến thực tế vẫn cần thêm dữ liệu để đánh giá.

Nếu Triều Tiên có thể sản xuất hàng loạt, duy trì độ tin cậy và triển khai HGV với khả năng cơ động ổn định, bài toán phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc và các lực lượng Mỹ trong khu vực sẽ trở nên phức tạp hơn. Đây mới là ý nghĩa chiến lược đáng chú ý nhất của Hwasong-11Ma-1.